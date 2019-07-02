وفاة نجل حاكم الشارقة ومصمم الأزياء العالمي خالد القاسمي

مصدر الصورة Getty Images

أعلن ديوان حاكم الشارقة وفاة خالد بن سلطان بن محمد القاسمى، نجل حاكم الشارقة، يوم الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وقد أمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، ولم تعلن رسميا أسباب الوفاة.

وكان خالد، البالغ من العمر 39 عاما، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.

وللشيخ القاسمي أربعة بنات، وولدان (توفي كلاهما)، من زيجتين. وكان خالد من زوجته الثانية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي أنجبت له أيضا ثلاث بنات وولد واحد.

ويتولى ولاية العهد في الإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.

واشتهر الشيخ خالد بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم بيت أزياء قاسمي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اشتهر الشيخ خالد بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية

حصل الشيخ خالد على منحة دراسية في الفن وهو في سن التاسعة، وغادر الشارقة إلى بريطانيا والتحق بمدرسة "تونبريدج" في كينت.

درس الشيخ خالد الفرنسية والإسبانية في جامعة "كوليدج لندن" وحصل على درجة جامعية في الهندسة المعمارية في رابطة علوم الهندسة المعمارية في لندن، وفقا لموقع بيت أزياء "قاسمي".

كما عمل رئيسا لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألف"، وأسس في عام 2008 العلامة التجارية "قاسمي" لموضة أزياء الرجال في بريطانيا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption شارك الشيخ خالد في عدد من أنشطة موضة الأزياء مثل "أسبوع لندن" لأزياء الرجال

شارك في عدد من أنشطة موضة الأزياء مثل "أسبوع لندن" لأزياء الرجال، فضلا عن مشاركته في "أسبوع موضة باريس" في خريف عام 2010 كأول مصمم خليجي للأزياء يشارك بتصاميمه الخاصة.

وأشارت بعض المواقع والصحف الإماراتية إلى أن خالد تعاون مع عدد من الفنانين الأوروبيين في تصميم أزياء مثل ليدي غاغا والمغنية البريطانية شيرل كول والمغنية البريطانية لورنس وليغ.

وأعرب، باتريك مودي، السفير البريطاني لدى الإمارات، عن "خالص تعازي" بلاده للشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعائلته.