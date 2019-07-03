شنت طائرات حربية مجهولة غارة جوية على مركز لاحتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية، حسبما تقول تقارير.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالأجهزة الصحية في طرابلس قوله إن 40 شخصا على الأقل قتلوا في الضربة التي استهدفت مركز الاحتجاز في ضاحية تاجوراء.

وحسب المسؤول نفسه، أصيب 80 شخصا في الغارة.

وعبرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها البالغ من روايات عن وفاة لاجئين ومهاجرين".

وتظهر صور نشرها مسؤولون ليبيون مهاجرين أفارقة وهم يتلقون العلاج في مستشفى بعد الضربة.

ولم تتضح حتى الآن الجهة التي تنتمي إليها الطائرات التي شنت الغارة.

يذكر أن تاجوراء معقل للعديد من معسكرات الجيش الموالي لحكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة سلطة شرعية في ليبيا.

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ويقاتل هذا الجيش قوات شرق ليبيا الموالية للجنرال خليفة حفتر التي تسعى منذ شهور للسيطرة على طرابلس.

وكانت قوات حفتر التي تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الليبي" قد أعلنت الاثنين أنها سوف تبدأ غارات جوية مكثفة على أهداف في طرابلس بعد "استنفاد وسائلها التقليدية في الحرب".

واستعادت قوات حكومة الوفاق منذ أيام قاعدة عسكرية مهمة في غريان من قبضة قوات حفتر.

ويتخذ المهاجرون من الدول الأفريقية والعربية من ليبيا نقطة انطلاق رئيسية سعيا للوصول إلى أوروبا، خاصة إيطاليا، عن طريق البحر.

ويعيش آلاف المهاجرين في مراكز احتجاز تحت سيطرة سلطات ليبية.