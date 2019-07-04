البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط عملاقة كانت في طريقها إلى سوريا

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أعلنت حكومة منطقة جبل طارق عن احتجاز ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها خالفت قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن أفرادا من البحرية البريطانية شاركوا في العملية، إلى جانب مسؤولي الجمارك والشرطة المحلية.

وأوضحت حكومة جبل طارق أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السفينة، التي تحمل اسم "غريس 1"، كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية.

وتقع المصفاة المذكورة تحت حظر أوروبي على الصادرات إلى سوريا، كما قال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو.

وأثنى بيكاردو على شجاعة العسكريين الذين احتجزوا الناقلة.

وقال في معرض الشكر الذي وجهه للشرطة ومسؤولي الجمارك وسلطات الميناء: "تأكدوا أن جبل طارق منطقة آمنة وملتزمة بالنظام والقوانين الدولية".

إجراءات حازمة

وقد احتجزت سلطات الميناء ناقلة النفط الضخمة مع حمولتها صباح الأربعاء بمساعدة مشاة البحرية البريطانية.

وقال بيكاردو إنه كتب لرئيس المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لإعطاء تفاصيل حول العملية.

مصدر الصورة HM Government of Gibraltar Image caption أثنى بيكاردو على "الرجال والنساء الشجعان " الذين احتجزوا الناقلة .

ويشمل نظام الحظر المطبق ضد سوريا منذ عام 2011 إجراءات مالية وتجارية، وأخرى تتعلق بالمواصلات.

وفرضت الإجراءات على سوريا بسبب قمع المدنيين عقب اندلاع المظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ترحب بالخطوة الحازمة التي اتخذتها سلطات جبل طارق.