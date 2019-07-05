مصدر الصورة Getty Images Image caption ثلاث مشاركات في مظاهرة ضد منع النقاب في الدنمارك، في أغسطس/آب 2018

أعلن وزير الداخلية التونسي، يوسف شديد، حظر ارتداء النساء للنقاب في المكاتب والمؤسسات الحكومية.

وقال مكتب شديد إنه وقع على بيان حكومي "يمنع من يغطون وجوههم من الدخول إلى الهيئات والمؤسسات العامة" وذلك لأسباب أمنية.

ويأتي القرار على خلفية تفجير مزدوج وقع في العاصمة تونس في 27 يونيو/حزيران الماضي، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن منفذ الهجوم كان متخفٍ في نقاب. لكن الشرطة التونسية نفت ذلك.

وكان وزير الخارجية قد أصدر توجيهاته للشرطة في فبراير/شباط 2014 بزيادة المراقبة على المنتقبات، ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب، للتأكد من عدم استخدامه في الهرب من العدالة.