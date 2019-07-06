اتفقت فرنسا وطهران على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن "الرئيس الفرنسي اتفق مع نظيره الإيراني على بحث شروط استئناف الحوار بين الأطراف المعنية بالاتفاق بحلول 15 يوليو / تموز الجاري.

وأضاف البيان أن "ماكرون سيواصل المحادثات مع الحكومة الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني".