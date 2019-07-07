مصدر الصورة EPA Image caption إيران تطالب الدول الأوروبية بالتحرك الآن لإنقاذ الاتفاق.

أعلنت إيران أنها ستتجاوز، في تخصيب اليورانيوم، الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، الذي وقعته مع الدول العظمى عام 2015.

وقال نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال تريد إنقاذ الاتفاق، ولكنه ألقى باللوم على الدول الأوروبية لأنها لم تف بالتزاماتها.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وهذا آخر خرق للاتفاق تعلنه إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة منه. فقد استأنفت في مايو/ آيار تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن استعماله في إنتاج الوقود للمفاعلات النووية، ولكن يمكن استعماله أيضا لصناعة أسلحة نووية.

وقد تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي، إن إيران ستشرع خلال ساعات في تخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز أكثر من 3.67 في المئة.

مصدر الصورة EPA Image caption تقول إيران إن اليورانيوم المخصب سيُستعمل في إنتاج الوقود للمفاعل النووي في بوشهر.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من الاتصا الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وعبر له فيه عن "قلقه الكبير" مما قد يحدث إذا ألغي الاتفاق النووي.

وطالب روحاني الدول الأوروبية بالتحرك الآن من أجل إنقاذ الاتفاق.