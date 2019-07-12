نصر الله يعلن تقليص قوات حزب الله في سوريا

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أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية تقليل عدد عناصرها في سوريا.

وجاء الإعلان على لسان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة للجماعة.

وقال نصر الله إن "الدولة السورية تتعافى وتبسط سلطتها، ولا عودة للوراء في سوريا".

وأضاف "ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي".

وأشار نصر الله إلى أن تقليل عدد عناصر حزب الله في سوريا مرتبط بأسباب تكتيكية وأمنية وليس بالعقوبات التي تعرضت لها الجماعة، حسبما أفادت كارين طربيه مراسلة بي بي سي في بيروت.

وفي شأن آخر، استبعد نصر الله نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تدعم حزب الله، قائلا إن الطرفين قد يعملان على احتواء أي تدهور من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة بينهما.