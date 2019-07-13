مصدر الصورة REUTERS/Stephanie Mcgehee/Files ( Image caption قالت الكويت إن أعضاء الخلية الإرهابية يحملون الجنسية المصرية وعليهم أحكام بالسجن

أعلنت السلطات في الكويت أنها ألقت القبض على "خلية إرهابية" قالت إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان إن أعضاء الخلية صدرت في حقهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأعضاء "هربوا إلى الكويت لتفادي ملاحقة قوات الأمن المصرية" لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن "التحقيق مستمر من أجل التعرف على من ساعدوا المتهمين على الاختباء في الكويت ومن تعاونوا معهم."

وأفادت تقارير كويتية بأن عدد أعضاء الخلية ثمانية أشخاص، وأنهم سيرحلون إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم "بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن في مصر."

وأكد بيان الداخلية أن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

ووصلت جماعة الإخوان المسلمين، إلى السلطة في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر عام 2012. ولكن الجماعة الآن محظورة، وسُجن الكثير من أعضائها وقادتها.

وتشن السلطات المصرية حملة ضد الجماعة منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس الراحل محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة ضد سياساته في إدارة البلاد في يوليو/ تموز 2013.

ومنذ ذلك الوقت، تصنف مصر وحليفتاها السعودية والإمارات الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.