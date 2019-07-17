بالصور: "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس

عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها في موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحجري الحديث عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

يعتقد علماء الآثار أن الموقع، القريب من مفترق موتزا على بعد 5 ميلومترات من القدس، كان مدينة يقطن فيها ما يصل إلى 3 آلاف شخص.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

كشفت الحفريات بقايا مبان كبيرة، فيها غرف كانت تستخدم للمعيشة، بالإضافة إلى مساحات عامة وأخرى للشعائر وممرات.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

عُثر عى أدوات مصنوعة من حجر الصوان...

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

كما عُثر على رؤوس حراب كانت تستخدم للصيد وفي القتال.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

وعُثر على أجسام حجرية، بعضها في قبور، وهو ما يشير إلى احتمال أن تكون دفنت مع الميت. وهذا تمثال ثور.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

هذا التمثال لرأس بشرية.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

ضمن ما عُثر عليه أساور من الحجر بأشكال مختلفة. ويشير حجمها الصغير إلى احتمال أنها كانت لأطفال.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

أجسام أخرى، كهذا الخرز، صنعت من الزجاج البركاني من منطقة الأناضول.

مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

تقول سلطة الآثار الإسرائيلية إن الاكتشافات غيرت نظرة المؤرخين لفترة العصر الحجري الحديث في المنطقة، حيث كان الاعتقاد السائد أن المنطقة التي عثر فيها على هذه الآثار لم تكن مسكونة في ذلك العصر.

جميع الصور من سلطة الآثار الإسرائيلية.