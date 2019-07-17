بالصور: "مدينة" عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس

  • 17 يوليو/ تموز 2019

عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها في موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحجري الحديث عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس.

موقع مستوطنة تعود إلى العصر الحجري الحديث مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

يعتقد علماء الآثار أن الموقع، القريب من مفترق موتزا على بعد 5 ميلومترات من القدس، كان مدينة يقطن فيها ما يصل إلى 3 آلاف شخص.

أعمال حفر مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

كشفت الحفريات بقايا مبان كبيرة، فيها غرف كانت تستخدم للمعيشة، بالإضافة إلى مساحات عامة وأخرى للشعائر وممرات.

سكين من صوان مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

عُثر عى أدوات مصنوعة من حجر الصوان...

رأس حربة مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

كما عُثر على رؤوس حراب كانت تستخدم للصيد وفي القتال.

تمثال صغير لثور مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

وعُثر على أجسام حجرية، بعضها في قبور، وهو ما يشير إلى احتمال أن تكون دفنت مع الميت. وهذا تمثال ثور.

تمثال صغير يصور وجها آدميا مصدر الصورة Israel Antiquities Authority
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هذا التمثال لرأس بشرية.

سوار مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

ضمن ما عُثر عليه أساور من الحجر بأشكال مختلفة. ويشير حجمها الصغير إلى احتمال أنها كانت لأطفال.

خرز ممصنوع من الزجاج البركاني مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

أجسام أخرى، كهذا الخرز، صنعت من الزجاج البركاني من منطقة الأناضول.

موقع حفريات مصدر الصورة Israel Antiquities Authority

تقول سلطة الآثار الإسرائيلية إن الاكتشافات غيرت نظرة المؤرخين لفترة العصر الحجري الحديث في المنطقة، حيث كان الاعتقاد السائد أن المنطقة التي عثر فيها على هذه الآثار لم تكن مسكونة في ذلك العصر.

جميع الصور من سلطة الآثار الإسرائيلية.