إيران تحتجز ناقلة نفط تحمل "وقودا مهربا" في الخليج

مصدر الصورة Reuters Image caption هدد خامنئي قبل يومين بالرد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية (في الصورة) في مضيق جبل طارق.

أعلنت إيران أنها احتجزت "ناقلة نفط أجنبية"، وطاقمها الذي يضم 12 فردا الأحد الماضي، حيث كانت تقوم بـ "تهريب الوقود" الإيراني لسفن أجنبية في الخليج.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني، عن قوات الحرس الثوري، قولها إن السفينة كانت تهرب مليون لتر من الوقود.

ولم يتأكد بعد ما إذا كانت السفينة، التي تتحدث عنها إيران، هي نفسها ناقلة النفظ التي أبحرت من الإمارات في مياه الخليج، وفقد الاتصال بها في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي.

وكانت الإمارات قد نفت ملكيتها للسفينة المفقودة.

خامنئي يتوعد بالرد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية

وقالت إيران الخميس إنها سحبت الناقلة إلى أحد موانئها بعد أن تعطلت.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والغرب في منطقة الخليج، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وتكثيف الأخيرة لعمليات تخصيب اليورانيوم كرد مقابل.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، أية الله علي خامنئي، قد هدد قبل يومين بأن بلاده سترد على "قرصنة" بريطانيا واحتجازها ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

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وقال خامنئي في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء: "ارتكبت بريطانيا قرصنة، وسرقت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد".

واحتجزت قوات البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق قبل أيام، للاشتباه في أنها كانت متجهة إلى إلى سوريا بما تحمله من نفط، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية.