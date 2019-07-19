مصدر الصورة Getty Images Image caption مسجد قديم عثر عليه في بلدة رهط البدوية في صحراء النقب

اكتشف علماء آثار إسرائيليون أحد أقدم المساجد في العالم ، بني قبل 1200 عام، في صحراء النقب.

واكتشفت بقايا المسجد التي تعود إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي في بلدة رهط البدوية.

وتقول سلطة الآثار الإسرائيلية إن المسجد اكتشف خلال حفريات أجريت من أجل أعمال بناء.

مصدر الصورة Israel's Antiquities Authority Image caption اكتشف المسجد خلال حفريات أجريت من أجل أعمال بناء

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسلمون يصلون في موقع المسجد المكتشف حديثا

وهذا أول مسجد يعرف من تلك الفترة في المنطقة، وبذلك يعد في قدمه منافسا لمساجد مكة والقدس، حسب سلطة الآثار.

وقال مديرا الحفريات جون سيليغمان وشاهار زور إن المسجد هو "اكتشاف نادر على مستوى العالم".

ويعتقد الباحثون أن المصلين في هذا المسجد كانوا مزارعين محليين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهار تزور من دائرة الآثار الإسرائيلية يكشف تفاصيل الاكتشاف.

ووتبدو بناية المسجد مستطيلة الشكل وفيها محراب يواجه القبلة، وهذه المعالم في البناء تثبت أنها تعود لمسجد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ياسر العامور من دائرة الآثار الإسرائيلية يعرض حجرا من حجارة المسجد

وهذا من أوائل المساجد التي شيدت بعد وصول الإسلام إلى هذه الأرض عام 636، حين غزا العرب الإقليم الذي كان تحت سيطرة البيزنطيين، كما قال جدعون آفني، الخبير في التاريخ الإسلامي.

وأضاف أفني إن هذا الاكتشاف يشكل مساهمة مهمة لدراسة تاريخ البلاد خلال الفترة المذكورة.