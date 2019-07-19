جانيت جاكسون و50 سنت وكريس براون يشاركون في مهرجان جدة الغنائي

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption جانيت جاكسون شاركت في مهرجان "موسم جدة"

شارك نجوم الغناء كريس براون و50 سنت وجانيت جاكسون في مهرجان "موسم جدة" العالمي، وهو أكبر فعالية غنائية تنظم في السعودية.

وظهر النجوم الأمريكيون وسط جمهور يرقص على إيقاع الموسيقي في مدينة جدة، في مشهد عكس مدى التحول الذي تشهده البلاد.

وتحاول السعودية تخفيف القيود المفروضة على قطاع الترفيه وتشجيع التطور في قطاع الفنون.

وتقول الهيئة العامة للترفيه إنها تهدف إلى ضخ 64 مليار دولار في هذا المجال على مدار العقد المقبل.

وكانت النجمة نيكي ميناج انسحبت من المشاركة المهرجان، معلنة مساندتها لحقوق المرأة والمثليين.

وتسبب انسحاب ميناج في عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الكثير من جمهورها في المملكة عن إحباطهم وطالبوا باستعادة قيمة التذاكر.

وأكدت المغنية، عبر حسابها على تويتر، أن قرارها لم يهدف إلى إظهار عدم الاحترام من جانبها للحكومة السعودية.

وكان الإعلان عن مشاركة ميناج، في أول الأمر، قد أثار جدلا من جانب المحافظين في السعودية. كما أثار ذلك غضب نشطاء حقوقيين يعترضون على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

ولم تكن المغنية ميناج أول مَن تثير الجدل لقبولها الغناء في السعودية. فقد سبقتها المغنية ماريا كاري، التي رفضت نداءات ناشطي حقوق الإنسان لإلغاء حفلها، في حين تعرض مغني الراب نيللي لانتقادات كبيرة بسبب إحياء حفل "للرجال فقط".