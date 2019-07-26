عدنان خاشقجي: تاجر السلاح السعودي الذي ما زال في صدارة الأخبار

مصدر الصورة AFP Image caption كان والد عدنان الطبيب الخاص لابن سعود

رغم وفاة عدنان خاشقجي قبل عامين، ما زال اسمه يتردد بقوة في العديد من الأخبار الرئيسية. ففي قصة الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة للإتجار بالبنات القصر بغرض الجنس، يطفو اسم عدنان خاشقجي مجددا.

وقد عمل إبستين لحساب خاشقجي لاسترداد أموال استولى عليها طغاة أفارقة من الثري السعودي. وعندما برز ملف الفلاشا مؤخرا على خلفية الاضطرابات التي أثاروها في إسرائيل، ظهر اسم رجل الأعمال السعودي الراحل على إثر تقارير تزعم أن له دور في إقناع الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري بـ "نقلهم" لإسرائيل". وفي أواخر العام الماضي، تردد اسمه بقوة لأنه ببساطة عم الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

ولد خاشقجي في 25 يوليو/تموز عام 1935، وتوفي وفي السادس من يونيو/حزيران عام 2017 في العاصمة البريطانية لندن عن 82 عاما، وهو يتلقى العلاج من مرض باركنسون. وبين هذين التاريخين، عاش الملياردير وتاجر السلاح السعودي المشهور عدنان خاشقجي حياة حافلة.. فمن هو؟

حياة حافلة

ولد عدنان في مكة عام 1935، حيث كان والده محمد خاشقجي، ذو الأصول التركية، هو الطبيب الخاص لمؤسس المملكة العربية السعودية ابن سعود الجد.

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ودرس عدنان في كلية فيكتوريا في الاسكندرية بمصر، ثم انتقل إلى ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة لإكمال دراسته. وبعد سنة واحدة فقط، دخل عالم الأعمال والتجارة ولم يعد للدراسة أبدا.

تزوج خاشقجي من الانجليزية ساندرا ديلي، التي اعتنقت الاسلام وغيرت اسمها إلى ثريا، وأنجب منها خمسة أبناء وبنات. لكن هذا الزواج انتهى عام 1974، ودفع عدنان أكبر تسوية طلاق في التاريخ حينذاك، إذ بلغت 875 مليون دولار.

وتزوج بعدها امرأة إيطالية في السابعة عشر من العمر، وأنجب منها ابنه علي. ثم تزوج الإيرانية شاهباري عزم زنكنة التي انفصل عنها في 2015. وكانت آخر زوجة له هي لمياء خاشقجي.

مصدر الصورة AFP Image caption عدنان خاشقجي وزوجته لمياء

جمع خاشقجي ثروة كبيرة، وأصبح من أغنى الشخصيات في العالم خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، نتيجة العمولات الهائلة التي تلقاها عن صفقات السلاح الكبيرة بين الدول الخليجية والشركات الأمريكية والبريطانية وغيرها.

وجاء في بيان لعائلته لدى وفاته: "إن عدنان خاشقجي جمع بين الريادة في مجال الأعمال التجارية والكرم الذي يُشهد له به" وكان دائم الاخلاص لبلده السعودية وخدم مصالحها دائما، حسب البيان.

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ومن أشهر صفقات السلاح التي توسط فيها خاشقجي كانت "اليمامة"، وهي عبارة مبادلة السلاح بالنفط، وكانت قيمتها 20 مليار دولار بين الحكومة السعودية وبريطانيا بعد منافسة شديدة مع فرنسا.

وأشارت التقديرات في ثمانينيات القرن الماضي إلى أن ثروته كانت تبلغ حوالي 40 مليار دولار.

"أنهار الشمبانيا"

وكان خاشقجي معروفا بولعه بالقمار، وإقامة الحفلات الصاخبة الكبيرة، ودعوة المشاهير من الرجال والنساء لهذه الحفلات التي كانت أنهار الشمبانيا تسيل خلالها، حسب وصف صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.

وبمناسبة بلوغه الخمسين من العمر، أقام حفلا في مزرعته الواقعة على الشاطىء في مارابيا باسبانيا، والممتدة على مساحة خمسة آلاف فدان. وحضر الحفل 400 شخصا، ووصفه أحد الحضور بأنه "الأكثر بذخا" بعد الاحتفال الذي أقامه ملك فرنسا لويس الرابع عشر بمناسبة توليه العرش.

لم تخل حياة خاشقجي من المشاكل، إذ واجه عدة دعاوى قانونية وفضائح، من بينها فضيحة إيران-كونترا واتهامه من قِبل القضاء الأمريكي بغسيل الأموال لصالح زوجة ديكتاتور الفليبين السابق، ايميلدا ماركوس.

مصدر الصورة AFP Image caption ترامب اشترى يخت "النبيلة"، الذي منحه خاشقجي لسلطان بروناي

وكان خاشقجي صاحب أكبر يخت في العالم في زمنه، وأطلق عليه اسم ابنته "نبيلة". وتم تمثيل بعض مشاهد أحد أفلام "جيمس بوند" على اليخت.

ولدى مواجهة خاشقجي مصاعب مالية، منح يخته لسلطان بروناي، الذي باعه بدوره لاحقا للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ثمانينيات القرن الماضي بمبلغ 29 مليون دولار.

يُذكر أن سميرة، شقيقة عدنان، تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد الفايد. وهي والدة عماد الفايد، صديق الأميرة ديانا الذي توفي بصحبتها في حادث سير في باريس عام 1997.