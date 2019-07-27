السلطات في البحرين تعدم 3 أشخاص بينهم اثنان أدينا بـ"الإرهاب"

مصدر الصورة Getty Images Image caption (أرشيف) متظاهرات من شيعة البحرين خلال احتجاجات سابقة

أعلنت السلطات في البحرين إعدام ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان أدينا بجرائم لها علاقة بـ"الإرهاب"، على الرغم من مطالبة حقوقيين بوقف تنفيذ الأحكام.

وقال المحامي العام في البحرين، أحمد الحمادي، إن الإعدامات تشمل شخصين أدينا بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم قتل وحيازة متفجرات وأسلحة النارية".

وفي قضية منفصلة، أدين شخص ثالث بـ"قتل إمام مسجد والتمثيل بجثته"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

وكانت جماعات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، دعت يوم الجمعة البحرين إلى عدم تنفيذ حكمي الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي، وهما من شيعة البحرين وأدينا في القضية المتعلقة بـ"الإرهاب" .

ويقول حقوقيون إن "الاعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب". وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي إنه "المحتجزين تعرضا للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في استخدام الصدمات الكهربائية والضرب".

وتنفي السلطات هذه الاتهامات، وتقول إنها تحمي الأمن القومي من "الإرهابيين".

وصدرت أحكام بإعدام العرب والملالي العام الماضي، في إطار محاكمة جماعية مع 56 آخرين. حكم على 19 شخصا بالسجن المؤبد و37 بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وأفاد تقرير النيابة العامة بأن ثمة أدلة لدى جهات البحث والتحري عن ضلوع المتهمين في تأسيس تنظيم "إرهابي" يضم 12 متهماً بالخارج في كل من إيران والعراق وألمانيا والتخطيط لارتكاب جرائم "إرهابية" داخل المملكة.

واستدعت السلطات أسر المدانين إلى السجن الذي كانوا محتجزين فيه قبل تنفيذ الحكم.

وتتهم البحرين إيران بالوقوف وراء هجمات مسلحة في المملكة، وهو ما تنفيه طهران.