بالدموع والأعلام التونسيون يودعون الباجي قايد السبسي
آلاف التونسيين شيعوا جثمان رئيسهم الباجي قايد السبسي إلى مثواه الأخير، يوم السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور قيادات دولية، ليواري الثرى في مقابر العائلة بالعاصمة تونس.
-
Getty Images
توفى الرئيس الباجي قايد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس الخميس الماصي، عن عمر ناهز 92 عاما، ودفن في مقبرة عائلته بمنطقة الجلاز وسط العاصمة تونس.
-
AFP/Getty Images
جثمان الرئيس السبسي ملفوفا بعلم تونس ويحيط به ضباط بالجيش وحملة النياشين، أثناء خروجه من القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، وتم نقل الجثمان من المستشفى العسكري إلى القصر ثم بعد ذلك إلى مقبرة عائلته.
-
AFP/Getty Images
تجمع التونسيون أمام المستشفى العسكري ومقبرة الجلاز، منذ مساء الجمعة، رافعين الأعلام، ليودعوا أول رئيس منتخب عام 2014، بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي عام 2011.
-
AFP/Getty Images
أعلنت تونس الحداد العام لمدة سبعة أيام ونكست الأعلام، كما أعلنت كل من الجزائر، وليبيا، وموريتانيا، ومصر، والأردن الحداد لمدة ثلاثة أيام.
-
Getty Images
تونسيون يبكون السبسي خارج قصر قرطاج حيث جرت مراسم تأبينه بحضور عربي ودولي، ثم نقل الجثمان إلى مقابر عائلته.
-
AFP/Getty Images
حضر الجنازة ملك أسبانيا فيليب الخامس، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير خارجية البحرين خالد آل خليفة، ورئيس تونس السابق منصف المرزوقي.
-
Getty Images
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن، التقى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أثناء تأبين الرئيس السبسي في قصر قرطاج، وألقى ماكرون كلمة أشاد فيها بسياسات السبسي وما قدمه لتونس في توقيت صعب.
-
AFP/Getty Images
اتشحت الصحف التونسية الصادرة يوم السبت بالسواد حدادا على الرئيس السبسي، وتصدرت صور الرئيس الراحل الصفحات الأولى مع كلمات الرثاء والثناء بالإضافة إلى التساؤل حول مستقبل البلاد بعد رحيله.
-
AFP/Getty Images
أعضاء بالبرلمان التونسي يقرأون الفاتحة على روح الرئيس السبسي، أثناء تأدية رئيس البرلمان محمد الناصر، اليمين الدستورية، كرئيس مؤقت للبلاد بموجب الدستور، ليتولى مهمة تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 45 إلى 90 يوما على الأكثر.
-
Getty Images
شهدت العاصمة تونس ومدن أخرى إجراءات أمنية مشددة، وانتشرت قوات الجيش والشرطة لتأمين البلاد بعد الإعلان عن وفاة السبسي، يوم الخميٍس.
معرض الصور
بالصور: موجة ثانية من الحر الشديد تجتاح أوروبا
- 25 يوليو/ تموز 2019
بالصور: احتفالات الجزائريين بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
- 20 يوليو/ تموز 2019
احتفالات الجزائريين بوصول منتخبهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا
- 15 يوليو/ تموز 2019