جثمان الرئيس السبسي ملفوفا بعلم تونس ويحيط به ضباط بالجيش وحملة النياشين، أثناء خروجه من القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، وتم نقل الجثمان من المستشفى العسكري إلى القصر ثم بعد ذلك إلى مقبرة عائلته.