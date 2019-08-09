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يستهل اليوم الجمعة، الموافق الثامن من شهر ذي الحجة، قرابة مليوني حاج مناسك فريضة الحج لهذا العام، فيما يعرف بيوم التروية. ويخرج الحجيج من مكة إلى منى في طريقهم إلى عرفات، ركن الحج الأعظم، للوقوف به يوم غد السبت.

وفضلا عن حجاج الداخل، رصدت السلطات السعودية قدوم أكثر من مليون و800 ألف شخص قدموا من خارج المملكة لأداء فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام.

وتسخّر السلطات السعودية هذا العام قطارا كهربائيا عالي السرعة، يعرف باسم "قطار الحرمين السريع" للربط بين المدينتين المقدستين، مكة والمدينة، ونقل الحجيج بين المشاعر المقدسة (مِنى وعرفات ومزدلفة) مرورا بجسر الجمرات لأداء مناسك الحج.

ويستهدف مشروع القطار، الذي يضم 35 قطارا، خلال الموسم الحالي نقل أكثر من 150 ألف حاج، عبر 64 رحلة في الأسبوع. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 417 مقعدا، ويحتوي على 13 عربة.

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ويعمل المشروع من خلال تطبيق ذكي، ويستهدف تنظيم وتيسير نقل الحجيج بين المشاعر والتخفيف من الاختناقات المرورية والتدافعات في موسم الحج والتي كانت تسفر عن سقوط قتلى تتجاوز أعدادهم أحيانا المئات، لا سيما على جسر الجمرات في منى.

وتكلف مشروع قطار المشاعر المقدسة في مكة، الذي نفذته شركة صينية بين عامي 2009 و2010 نحو 1.8 مليار دولار أمريكي.

وتبدأ مناسك الحج في الثامن من شهر ذي الحجة من كل عام وتستمر حتى الثالث عشر منه، وهو ما يعرف بثالث أيام التشريق التي تلي عيد الأضحى.