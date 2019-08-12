انفجارات "بسبب حريق" في معسكر للحشد الشعبي جنوبي بغداد

مصدر الصورة Reuters Image caption جنود بالحشد الشعبي يستمعون، في معسكر بالبصرة، إلى شرح من مدربهم لكيفية التعامل مع المتفجرات (أرشيف).

تدوي أصوات انفجارات في معسكر يتبع الحشد الشعبي جنوبي العاصمة العراقية.

وقال الدفاع المدني إن محزونات من العتاد تنفجر بسبب "حريق" اندلع في معسكر صقر في منطقة عويريج.

وأضاف أنه يوجد بالمخزن صواريخ.

وتحاول فرق الدفاع المدني مكافحة "الحريق"، وتقول إنه لم تقع إصابات.

وبسبب الانفجارات خرج أهالي منطقة عويريج إلى الشوارع فزعين بعد أن تحطم زجاج نوافذ منازلهم، حسب شهود عيان.

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وقالت تقارير إعلامية محلية، من ناحية أخرى، إن عدة قذائف هاون سقطت في جنوب بغداد.

وقالت تقارير إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات.