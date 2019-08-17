مشاهد من إفريقيا في أسبوع

  • 17 أغسطس/ آب 2019

مختارات مصورة من القارة الإفريقية هذا الأسبوع:

مصدر الصورة REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Image caption وقع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي المعارضة رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية تنظمان مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.
مصدر الصورة AHMED MUSTAFA/AFP/Getty Images
Image caption خرجت حشود فى العاصمة السودانية للاحتفال بتوقيع الوثيقة الدستورية النهائية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالى وقوى الحرية والتغيير المعارضة.
مصدر الصورة Anadolu Agency
Image caption .صديقان يتسامران في قارب صيد على شاطئ في نواكشوط موريتانيا عاصمة موريتانيا
مصدر الصورة EPA
Image caption سمكة القرش معروضة في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا
مصدر الصورة Reuters
Image caption حمم بركانية متوهجة في بركان نيراغونغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مصدر الصورة AFP
Image caption أعضاء من الحرس الجمهوري يحيون "يوم الأبطال" في هراري عاصمة زيمبابوي.
مصدر الصورة Gallo Images
Image caption زوزبيني تونزي بعد تتويجها ملكة جمال جنوب إفريقيا
مصدر الصورة AFP
Image caption المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز تطلق "عيارات نقدية" وتنثر الأموال في الهواء في مصر
مصدر الصورة AFP
Image caption لوحة تصور دي جي عرفات تزين إحدى الحافلات في مدينة ابيدجان في ساحل العاج
مصدر الصورة Anadolu Agency
Image caption سلحفاة ضخمة في جزيرة تشانغو في زنجبار .
مصدر الصورة Anadolu Agency
Image caption هذه الفتاة الصغيرة في أبوجا عاصمة نيجيريا، هي واحدة من ملايين شاركوا في صلاة عيد الأضحى.
مصدر الصورة AFP
Image caption مسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في القاهرة.
مصدر الصورة Reuters
Image caption أغنام ستصبح أضحيات في مقديشو في الصومال احتفالا بعيد الأضحى.
مصدر الصورة Anadolu Agency
Image caption تونسية بالزي التقليدي احتفالا بيوم المرأة الوطني يوم الثلاثاء.
مصدر الصورة AFP
مصدر الصورة AFP
Image caption راقصات في احتفالات "السلة الأفريقية" في العاصمة السنغالية دكار.
مصدر الصورة AFP
Image caption صياد مصري يصطاد في البحر الفرعوني في قرية كفر فيشا محافظة المنوفية بدلتا مصر

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