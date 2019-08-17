مصدر الصورة AFP/Getty Image caption الحوثيون أكدوا إطلاق 10 طائرات بدون طيار ضد أهداف في العمق السعودي

قال مسؤول سعودي إن الحوثيين شنوا هجوما على حقل نفطي شرقي المملكة بطائرات بدون طيار، يوم السبت، مما تسبب في حريق "بسيط" في مصنع للغاز لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

وأكد المصدر الصناعي السعودي أن الهجوم على حقل شيبة النفطي "ربما وقع باستخدام ثلاث طائرات بدون طيار" لكنه لم يتسبب في وقوع ضحايا وتم إطفاء الحريق على الفور.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران، قد أعلنوا عن شن الهجمات في وقت سابق يوم السبت.

وقال الحوثيون، إنهم نفذوا "أكبر عملية" منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وبثت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بيانا للمتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى السريع، الذي كان يتحدث من منطقة بالقرب من الحدود اليمنية مع السعودية.

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وقال إنهم أطلقوا 10 طائرات بدون طيار "لضرب العمق" السعودي، مستهدفين حقل الشيبة النفطي ومصفاة تابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، بالقرب من الحدود السعودية مع الإمارات.

وقال السريع إن حقل النفط والمصفاة يحتويان على أكبر إمدادات إستراتيجية في السعودية، بطاقة تبلغ أكثر من مليار برميل.

وأضاف أن العملية جاءت في إطار "الرد الشرعي" للحوثيين على حملة التحالف العسكرية والحصار في اليمن.

وهدد المتحدث باسم الحوثيين بشن "عمليات أكبر وأوسع نطاقا" إذا استمرت الحملة العسكرية للتحالف.

وكرر دعوته للشركات والمدنيين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية والأهداف الحيوية في السعودية، واعتبرها "أهدافا مشروعة" للحوثيين وسيتم استهدافها في أي لحظة.

وشن الحوثيون هجمات متكررة على السعودية عبر الحدود، منذ قيادة الرياض تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في مارس/آذار 2015.

ومع ذلك ، قام الحوثيون مؤخرا بتصعيد نطاق وتكرار هجماتها على المملكة، بما في ذلك العديد من هجمات الطائرات بدون طيار على مطار أبها.