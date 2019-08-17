Image caption مهاب مميش أصبح مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ والمنافذ البحرية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، يوم السبت، فقد تم تعيين مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ والمنافذ البحرية.

وتولى مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس/آب 2012، وكان قائدا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك "قناة السويس الجديدة" حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس/آب 2015.

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بينما كان ربيع يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، منذ ديسمبر/كانو الأول 2016.

وشمل القرار الجمهوري أيضا تعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.