السعودية ترفع فعليا قيود السفر عن النساء

مصدر الصورة Getty Images Image caption بدء العمل بالمراسم الملكية مكن النساء السعوديات من السفر إلى الخارج دون الحاجة إلى إذن أولياء أمورهن

بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء العمل بالمرسوم الملكي الذي يسمح للنساء اللاتي تجاوزن سن الواحد والعشرين باستخراج جواز سفر والسفر خارج المملكة دون إذن من "ولي الأمر".

وقالت وزارة الخارجية على موقع تويتر إن إدارة الجوازات تلقت بالفعل طلبات للحصول على وثائق سفر من نساء تجاوزن سن الواحدة والعشرين، كما تمكنت نساء أخريات من السفر إلى الخارج دون إذن أولياء أمورهن.

وحتى الآن، كان على المرأة السعودية الحصول على إذن ولي أمرها سواء كان زوجها أو والدها أو أخوها أو أقاربها الذكور الآخرين، إذا ارادت السفر او الحصول على أي وثائق رسمية.

كما منحت الحكومة النساء سيطرة أكبر على شؤون الأسرة. إذ يُسمح لهن رسميا، بموجب المراسم الملكية، بتسجيل مواليدهن والزواج والطلاق كما يعترف بهن القانون كوصيات على أطفالهن.

ورحب الكثيرون بسلسلة "الإصلاحات" التي أدخلها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، على القوانين المتعلقة بالمرأة، في حين ندد البعض أيضًا بالتغييرات باعتبارها "غير إسلامية" في مجتمع محافظ يعتبر الرجال تقليديًا حماة للمرأة.

وشهدت وسائل التواص الاجتماعي ردود فعل عنيفة من المحافظين الذين شاركوا الكثير من خطب الفيديو القديمة لرجال دين سعوديين يؤيدون قوانين الولاية.

وتأتي هذه الإصلاحات بعد مطالبات عديدة من النساء السعوديات بإلغاء نظام الولاية وإعطاء المرأة السعودية كافة حقوقها.

وشهدت الفترة الأخيرة هروب عدد من الفتيات السعوديات بسبب سوء المعاملة المزعومة على الرغم من سلسلة من الإصلاحات التي قام بها ولي العهد السعودي، بما في ذلك السماح للنساء بقيادة السيارة.