مصدر الصورة AFP Image caption لا يسمح لسيارات الإسعاف في إيران إلا بنقل المرضى فقط

يستخدم المشاهير والمدرسون الخصوصيون من أصحاب الدخل العالي في إيران خدمات الإسعاف بطريقة غير قانونية لتجنب ازدحام المرور في العاصمة طهران، بحسب ما يقوله رئيس خدمة الإسعاف الخاصة.

وقال مجتبى لوهراسبي لوكالة إسنا للأنباء إن التقارير بشأن "تلك الظاهرة" صحيحة، ولكن الوضع "ليس بالسوء الذي يتحدث عنه البعض".

وأمر النائب العام في العاصمة بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في عمل سيارات الإسعاف.

ولكن دكتور لوهراسبي قال إن الشرطة "مشغولة جدا" بحيث إنها لم تستطع المساعدة.

ولاحظ أيضا أن "ركوب سيارات الإسعاف لتفادي ازدحام المرور في طهران ليس مقصورا" على المشاهير وأثرياء المدرسين فقط، دون أن يدلي بتفاصيل أكثر.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران تلك الظاهرة، لكن بعضهم طلب من الناس ألا ينفسوا عن إحباطهم بإيقاف سيارات الإسعاف، ومنعها من أداء وظيفتها الأصلية.

وكتب أحد الإيرانيين يقول: "اللجوء إلى الإسعاف ضرورة، حتى إذا كانت هناك فرصة 1 في المئة فقط لوجود مريض داخل السيارة، بحاجة إلى إسعاف".