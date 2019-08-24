إسرائيل تنفذ غارة جوية على "قوات تابعة لإيران" قرب دمشق

مصدر الصورة Sana news agency Image caption (أرشيف) صورة نشرتها وكالة "سانا" السورية تظهر ما يعتقد أنه هجوم صاروخي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية ضد "قوات إيرانية" بالقرب من العاصمة السورية دمشق لمنع "هجمات قاتلة" بطائرات دون طيار.

وقال الجيش إن القصف استهدف قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وميليشيات شيعية في سوريا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران "ليس لديها حصانة في أي مكان وأن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأراضيها".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري فإن الدفاعات الجوية رصدت "أهدافا معادية" قادمة من فوق منطقة الجولان باتجاه محيط دمشق وأنه "تم التصدي لها وتدميرها على الفور قبل الوصول لأهدافها".