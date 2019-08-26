مصدر الصورة Getty Images Image caption العقيد تركي المالكي "الميليشيات الحوثية تواصل استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية"،

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض ستة صواريخ أطلقها الحوثيون على مدينة جيزان جنوب السعودية يوم الأحد.

و صرح المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، لوكالة الانباء السعودية الرسمية أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء يوم الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين في مدينة جازان".

وأضاف المالكي أن "قوات التحالف تمكنت أيضا صباح الإثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار في المجال الجوي للجمهورية اليمنية، اطلقتهما الميليشيا الحوثية "المدعومة من إيران" باتجاه المملكة".

من جانبه قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين لتلفزيون المسيرة التابع للحركة إنهم أطلقوا 10 صواريخ باليستية من طراز بدر1 على مطار جيزان، مضيفًا أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأضاف أن الصواريخ استهدفت الطائرات العسكرية ومروحيات الأباتشي في مطار جيزان والمواقع العسكرية القريبة.

ولم ترد أي تقارير من الجانب السعودي بوقوع أضرار أو ضحايا جراء الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال التحالف إنه أسقط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط الجنوبية، التي تقع فيها إحدى القواعد العسكرية الكبرى في المملكة.

وكثف الحوثيون في الأشهر القليلة الماضية من هجمات بالصواريخ الباليستة وطائرات دون طيار على أهداف في السعودية، ردا على الغارات الجوية التي تنفذها السعودية على مواقع تابعة للحركة في اليمن.

وكان المتحدث باسم التحالف قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي.

وتتهم الرياض إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.

وأنشئ التحالف العربي المدعوم من الغرب بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن عام 2015 في محاولة لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي اليمنية بعد أن استولى الحوثيون على السلطة في صنعاء أواخر عام 2014.

وأسفر الصراع الحاصل في اليمن عن مقتل عشرات الآلاف من الناس معظمهم من المدنيين، حسب وكالات الإغاثة الدولية، مخلفا ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.