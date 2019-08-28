مصدر الصورة Reuters Image caption القوات الموالية لهادي استعادة مؤخرا بلدات من سيطرة الانفصاليين.

تقدمت القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي داخل مدينة عدن الجنوبية.

وقال مسؤولون بالحكومة المعترف بها دوليا إن قوات موالية استعادت السيطرة على المطار وإنها تتقدم في أحياء أخرى.

وكان مقاتلون انفصاليون قد سيطروا على المدينة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووصفت حكومة هادي، حينها، استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن بأنه "انقلاب".

وكانت سيطرة الانفصاليين على عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة، مؤشرا على نزاع جديد في البلد الذي أنهكته الحروب.

لكن القوات الموالية لهادي استعادة مؤخرا السيطرة على بلدات جنوبية وقرى أخرى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من بينها العاصمة صنعاء، وأجبروا هادي على الإقامة في المنفى.