قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية

مصدر الصورة Reuters Image caption إسرائيل أطلقت نحو 40 قذيفة على جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن القتال على الحدود اللبنانية انتهى بعد أن أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات وردت إسرائيل بضربات جوية ونيران المدفعية.

وكان حزب الله اللبناني قال إننه أطلق صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل، يوم الأحد، ردا على ما قال إنه استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين دون طيار، الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد على صواريخ حزب الله بقصف مدفعي لمناطق في جنوب لبنان.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الحزب أطلق صواريخ باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، دون وقوع ضحايا.

لكن مصادر في حزب الله زعمت سقوط عدد من الضحايا الإسرائيليين.

هل يرد حزب الله بـ "ضربة انتقامية" على هجمات إسرائيل على بيروت؟

وقال الجيش اللبناني في وقت سابق يوم الأحد، إن طائرة إسرائيلية دون طيار دخلت المجال الجوي اللبناني وأسقطت مواد حارقة على طول الحدود.

مصدر الصورة EPA Image caption عززت إسرائيل قواتها على الحدود مع لبنان خلال الأيام الماضية

وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه بدأ بإطلاق النار. وتصاعد التوتر على الحدود في الأيام الأخيرة، وهدد حزب الله بشن هجوم على إسرائيل.

ما هي حقيقة الأحداث؟

وفقا للجيش الإسرائيلي، فقد أطلق حزب الله صاروخين أو ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، وأصاب موقعا عسكريا وسيارة إسعاف تابعة للجيش في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الاسرائيلي في تغريدة "أطلقنا النار على قوة لحزب الله مسؤولة عن الهجوم. ولم يصب أي إسرائيلي في الهجوم."

وتفيد تقارير إذاعية من شمال إسرائيل بأن السكان في بعض المناطق الحدودية لجأوا إلى المخابئ بعد تعرضهم لهجمات صاروخية متواصلة.

في غضون ذلك، نقلت وسائل الإعلام المحلية عن حزب الله قوله إن الهجوم دمر دبابة إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل وإصابة من كانوا على متنها.

لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك، ونفت إسرائيل هذه التقارير تماما.

في عام 2006 ، خاضت إسرائيل وحزب الله مواجهة عسكرية دامية لمدة شهر أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني، معظمهم لبنانيون.