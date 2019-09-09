جماعة حزب الله "تسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار"

مصدر الصورة AFP Image caption اندلعت أعمال عنف عبر الحدود في الآونة الأخيرة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أن مقاتليها أسقطوا طائرة إسرائيلية بدون طيار بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وأنها باتت بحوزتهم.

وأفادت قناة "المنار" التلفزيونية، التابعة لحزب الله، بأن الطائرة أسقطت بعدما عبرت الحدود، متجهة إلى بلدة رامية في جنوب لبنان.

لكن الجيش الإسرائيلي قدم رواية مختلفة، حيث قال إن إحدى طائرته المُسيّرة "سقطت بجنوب لبنان أثناء عمليات روتينية، ولا مخاوف من استخراج معلومات منها".

وفي نهاية الشهر الماضي، قالت جماعة حزب الله إن طائرة إسرائيلية بدون طيار سقطت في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، وإن طائرة أخرى بدون طيار انفجرت بالقرب من الأرض.

واندلعت توترات بين إسرائيل وحزب الله على إثر ذلك، حيث أطلق مقاتلو الجماعة صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل ردا على ما قالوا إنه "استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت" بالطائرتين.

وفي المقابل، ردت إسرائيل بضربات جوية استهدفت مواقع لحزب الله.

وتعهد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في وقت سابق بالعمل على إسقاط الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي تخترق الأجواء اللبنانية.

لكن قوى دولية تدخلت لوقف تصاعد التوتر بين الجانبين، حتى لا يتفاقم إلى حلقة جديدة في سلسلة المواجهات المسلحة بينهما.