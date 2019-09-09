"مقتل مسلحين في غارة على قوات تابعة لإيران" قرب حدود سوريا مع العراق

مصدر الصورة AFP Image caption علم سوري على بناية دمرت خلال الحرب المستمرة منذ سنوات

قتل 18 مسلحا في غارة نفذتها طائرات مجهولة على ميلشيات تدعمها إيران قرب حدود سوريا مع العراق، بحسب نشطاء.

ولم تتضح بعد هوية الجهة التي نفذت الغارة في محيط منطقة البوكمال السورية.

ويعتقد أن إسرائيل شنت مئات الغارات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية الدائرة منذ أعوام.

وتريد إسرائيل إحباط ما تسميه "التغلغل الإيراني" في سوريا، وعمليات نقل السلاح إلى جماعات مسلحة مثل حزب الله اللبناني.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، عن مصادر قولها إن طائرات مجهولة الهوية شنت غارات على قواعد ومخازن أسلحة وعربات لميليشيات تابعة لإيران حول البوكمال.

وقال عمر أبو ليلى وهو ناشط سوري مقيم في أوروبا من مجموعة "دير الزور 24" إن انفجارات قوية سمعت في البلدة وإن حالة من الفوضى سادت بين أفراد الميليشيات.

ونسبت مجموعة رصد أخرى إلى مصادر طبية القول إن 21 شخصا قد قتلوا وإن أفراد ميليشا أخذوا كل عبوات الدم من مستشفى البوكمال لعلاج الجرحى.

وقال مصدر من ميليشا عراقية مدعومة إيرانيا لبي بي سي إن طائرة بدون طيار استهدفت مقرها على الحدود العراقية السورية على بعد 6 كيلومترات جنوبي البوكمال.

وأرسلت الميليشيا عربات من بلدة القائم الحدودية العراقية إلى الموقع لإجلاء الجرحى.

وبعد عدة ساعات من الهجوم أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل من ضواحي العاصمة السورية دمشق لكنها فشلت في الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.