مصر: القبض على "خلية ارهابية" تضم مصريين وفلسطينيين

Image caption القت مصر باللوم على مجموعات "ارهابية" في اعمال عنف خلال السنوات الماضية

اعلنت وزارة الداخلية المصرية الخميس القبض على 25 مصريا وفلسطينيا يشكلون "بؤرة ارهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد" حسب بيان رسمي.

وأضاف البيان ان هذه المجموعة مسؤولة عن تنفيذ الهجوم المسلح على محل مجوهرات مملوك لمواطن مصري قبطي في حي الزيتون في القاهرة في 28 مايو/ أيار 2008.

وأدى الاعتداء إلى مقتل صاحب المحل مكرم عازر واربعة من العاملين معه.

واوضح البيان انه تم ضبط المسدس الذي استخدم في هذا الاعتداء بحوزة المتهمين، وان خمسة من اعضاء المجموعة "ادلوا باعترافات تفصيلية عن تنفيذهم" هذا الاعتداء.

وحسب البيان فقد أكد المتهمون أن هدفهم كان السطو على المجوهرات "لتمويل نشاطهم".

واضاف البيان ان قائد المجموعة يدعي محمد فهيم حسين وان اعضاؤها يقيمون في القاهرة والاسكندرية والدقهلية.

واوضحت الداخلية المصرية ان اعضاء المجموعة "فتحوا قنوات اتصال مع تنظيم (جيش الاسلام الفلسطيني) المرتبط بفكر وتحركات تنظيم القاعدة من خلال الفلسطيني تامر محمود ابو جزر الذي القي القبض عليه".

واكد البيان ان هذا "التواصل" مع (جيش الاسلام الفلسطيني) جاء "مواكبا لدراسة عناصر هذه البؤرة تتنفيذ اعمال ارهابية ضد اهداف حيوية من بينها سفن اجنبية تمر في قناة السويس وخطوط انابيب بترول".

واضاف البيان انه تم ضبط مواد اولية تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة لدى المتهمين.

واكدت الوزارة انه تمت احالة المتهمين للنيابة التي ستبدأ تحقيقاتها معهم.