المغرب: عفو ملكي عن 25 الف سجين

Image caption عادة سنوية في المغرب العفو عن السجناء في عيد الجلوس

أصدر عاهل المغرب، الملك محمد السادس، عفوا عن خمسة وعشرين ألف سجين في الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش.

ويشمل هذا العفو سجناء من النساء الحوامل والأطفال وكبارالسن، إضافة إلى العديد من الأجانب في السجون المغربية.

كما خففت الأحكام الصادرة في حق العديد من السجناء، بينهم ثلاثون من المحكوم عليهم بالإعدام.

وقالت وزارة العدل المغربية في بيان ان حوالي 517 امراة حامل، او امراة بصحبتها اطفال استفدن من العفو الملكي.

وقال البيان ان العفو تأسس على " المباديء والقيم الاخلاقية النبيلة" للمغرب.

يشار الى ان العاهل المغربي يمنح في مناسبة جلوسه على العرض من كل سنة عفوا عن مساجين.

وكان الملك محمد السادس اعتلى عرش المملكة المغربية في الـ23 تموز/يوليو 1999 وعمره 35 سنة، وهو نفس اليوم الذي توفي فيه والده الحسن الثاني الذي حكم البلاد لمدة 38 عاما.