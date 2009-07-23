مقتل 8 في اشتباك بين الحوثيين وسلفيين في اليمن

Image caption اثار تصاعد التوتر في اليمن مخاوف الغرب لان تتحول البلاد الى ملاذ للمتشددين الاسلاميين

قتل ثمانية مسلحين في مواجهات بين المتمردين الحوثيين وسلفيين في شمال اليمن، وذلك حسب مصادر قريبة من المتمردين.

وقالت المصادر ان المواجهات اندلعت مساء الجمعة شمال محافظة صعدة التي تشكل معقلا للمتمردين الحوثيين.

وأشارت الى ان اثنين من القتلى من المتمردين الحوثيين فيما الضحايا الستة الاخرون ينتمون الى السلفيين.

وتمثل محافظة صعدة مسرحا لمواجهات بين المتمردين الحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي والقوات اليمنية اسفرت عن الكثير من القتلى منذ عام 2004.

وتتهم الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين بالسعي للاطاحة بها بينما يتهم المتمردون الحكومة بالفساد والولاء للغرب والتمييز ضدهم.

ومن ناحية أخرى، أصيب عادل المسعودي وكيل محافظة لحج جنوبي البلاد بجراح في محاولة اغتيال تعرض لها بتفجير سيارته في بلدة الحبيليين. وألقت السلطات بالائمة على من وصفتهم بالخارجين عن القانون في الحادث.