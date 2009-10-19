شجار في مجلس النواب العراقي حول قانون الانتخابات

Image caption تظاهرة ببغدلد تأييدا للقائمة المفتوحة

يقول مراسل بي بي سي في العاصمة العراقية بغداد إن خلافا حادا نشب يوم الاثنين داخل مجلس النواب العراقي بشأن قانون الانتخابات.

ويقول مراسلنا إن مشادات كلامية حادة جرت بين أعضاء المجلس بشأن بنود القانون أدت إلى تأجيل مناقشة القانون إلى يوم الثلاثاء.

وأشار مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى أن نائب الرئيس سينقض القانون في حال إقراره بنظام القائمة المغلقة.