شجار في مجلس النواب العراقي حول قانون الانتخابات
- 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2009
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
يقول مراسل بي بي سي في العاصمة العراقية بغداد إن خلافا حادا نشب يوم الاثنين داخل مجلس النواب العراقي بشأن قانون الانتخابات.
ويقول مراسلنا إن مشادات كلامية حادة جرت بين أعضاء المجلس بشأن بنود القانون أدت إلى تأجيل مناقشة القانون إلى يوم الثلاثاء.
وأشار مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى أن نائب الرئيس سينقض القانون في حال إقراره بنظام القائمة المغلقة.