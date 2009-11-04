مقتل جندي سعودي وجرح 11 بقرب الحدود مع اليمن

قتل جندي سعودي واصيب 11 اخرون في هجوم شنه مسلحون يمنيون بالقرب من الحدود السعودية اليمنية حسب ما اعلنت وكالة الانباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بأنه تم في صباح يوم الثلاثاء رصد تواجد لمسلحين قاموا بالتسلل إلى موقع جبل دخان داخل الأراضي السعودية بالقرب من مركز خلد الحدودي في قطاع الخوبة في منطقة جازان.

واضاف الوكالة ان هؤلاء المتسللين قاموا بإطلاق النار على دوريات حرس الحدود من أسلحة مختلفة، ونتج عن ذلك "استشهاد" رجل أمن وإصابة أحد عشر آخرين.

وكان المكتب الإعلامي لحركة الحوثيين قد أصدر الثلاثاء بيانا باسم قائد الحركة عبد الملك بدر الدين الحوثي جاء فيه "في تعد سافر وتدخل خطير من قبل النظام السعودي في الدعم والمشاركة والتدخل في الشأن اليمني الداخلي قامت السلطة السعودية بفتح أراضيها للجيش اليمني والتمركز في قاعدة عسكرية سعودية في جبل الدخان الحدودي".

وقد نفى مسؤول يمني الاتهامات التي وجهها الحوثيون للسعودية بالسماح للجيش اليمني باستخدام أراضيها لضرب مواقعهم شمال البلاد.