احتجاج مغربي على زيارة ليفني للمغرب

Image caption تتزعم وزيرة الخارجية السابقة حزب كديما المعارض

نددت مجموعة العمل المغربية لمساندة العراق و فلسطين وهيئة الدفاع ضد تسيبي ليفني بالزيارة التي تعتزم وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة القيام بها للمغرب هذا الأسبوع.

وقالت المجموعة والهيئة في مؤتمر صحافي إن دعوة تسيبي ليفني إلى المشاركة في الدورة الثانية لمنتدى الجنوب من أجل متوسط جديد بمدينة طنجة شمالي المغرب يعتبر على حد قولهما تواطؤا وتسترا رسميين على ما وصفوه بجرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل خلال حربها على غزة

ونقلت قناة الجزيرة عن مجموعة العمل قولها إن مشاركة زعيمة حزب كديما في المنتى الذي سينعقد في التاسع عشر من هذا الشهر وسيلة لتنظيف سمعة المجرمين والقتلة وخدمة للمشروع الصهيوني .

وقد تقدمت هيئة الدفاع ضد تسيبي ليفني بدعوى لدى الإدعاء العام المغربي لاعتقال ومحاكمة ليفني بمجرد دخولها المغرب، بتهمة قتل المواطنة المغربية رقية أبو النجا خلال الحرب على غزة .

وتعتزم العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب المغربية تنظيم مظاهرات أمام مقر انعقاد المنتدى احتجاجا على مشاركة تسيبي ليفني في المنتدى الذي ينظمه معهد أماديوس برئاسة إبراهيم الفاسي الفهري نجل وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري .

ودعا حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض إلى الاحتجاج على قرار الدعوة معتبراانها تتعارض مع الدعم المغربي للقضية الفلسطينية.