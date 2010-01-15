هنية: على الفلسطينيين أن يقروا بأن المفاوضات باءت بالفشل

Image caption دعا هنية الى بناء توازن جديد يضم تركيا

قال اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إن على الفلسطينيين أن يقروا بأن المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي باءت بالفشل.

واضاف هنية بأن على الفلسطينيين أن يعملوا على بناء توازن جديد للقوى في الشرق الأوسط، بإنشاء حلف اقليمي يضم تركيا.

وقال هنية إنه بات من الواضح أن تحالف تركيا التقليدي مع إسرائيل بدأ يتصدع وأن على الفلسطينيين والعرب أن يستفيدوا من هذا الوضع.

وجاءت تصريحات هنية بعد جدل دبلوماسي في العلاقات بين تركيا واسرائيل بسبب تعمد اسرائيل إساءة السفير التركي المعتمد لديها.

وقد اعتذرت اسرائيل رسميا عن الحادث.