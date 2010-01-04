مصر: النيابة تقبل الطعن في قضية هشام طلعت مصطفى

Image caption هشام طلعت مصطفى محاطا برجال الأمن

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية ان نيابة النقض الجنائي قبلت الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفي لسببين جوهريين‏.

ونسبت الصحيفة الى نيابة النقض ان السببين هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم‏,‏ والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات‏.‏

وأشارت الأهرام الى ان النيابة أودعت رأيها، غير الملزم لمحكمة النقض، في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية‏.‏

وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم‏,‏ وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي‏,‏ وبالإنابة القضائية في بيروت‏,‏ ولم تذكر مؤدي هذا الدليل‏,‏ وهو ما يجافي نص المادة‏310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة.

‏وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي ان الحكم اعتمد علي تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله‏,‏ وما جاء به علي ثبوت التهمة‏.‏

وستنظر محكمة النقض في الطعن ضد الحكم باعدام هشام مصطفى قريبا.

الاتهامات

وكانت الاتهامات لهشام طلعت مصطفى(49 عاما) قد أثارت ضجة إعلامية واهتماما شعبيا واسعين بسبب مكانته المالية والسياسية في مصر.

فقد اعتبر رجل الأعمال الذي يدير مجموعة عقارية ومالية عملاقة من المقربين لدوائر صنع القرار في مصر، وكان عضوا معينا في مجلس الشورى إحدى مجلسي البرلمان المصري.

وحركت السلطات الرسمية في دولة الإمارات الدعوى لدى الجانب المصري بما قدمته من أدلة ووثائق ضد المتهمين بالجريمة التي وقعت في دبي.

وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية أغسطس/آب 2008 قبل ان يتم توقيفه في الثاني من سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وكان هشام يترأس مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر ودول عربية ، ويعمل بها حوالي 10 آلاف شخص وتساهم فيها شخصيات عربية نافذة.

وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم انها كانت على علاقة غرامية برجل الاعمال المصري لمدة ثلاث سنوات وان هذه العلاقة انتهت قبل اشهر من مقتلها فغادرت مصر الى لندن قبل ان تستقر في دبي.

واشارت بعض الصحف ايضا الى ان هشام عرض على سوزان مبلغ خمسين مليون دولار كي تتزوجه.

وقد تزوجت سوزان(30 عاما) ثلاث مرات اخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها, وفق تقارير الصحف. واكد العزاوي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية ان زوجته تلقت تهديدات بالقتل وانها كانت تخشى على حياتها ومن ان تموت على يد "قاتل مأجور".

واشتهرت سوزان تميم بعد فوزها في برنامج "استوديو الفن" اللبناني للمواهب الجديدة عام 1996، وقد طعنت عدة طعنات في انحاء من جسمها في شقتها في دبي.

وكانت حياة سوزان قد شهدت عدة اضطرابات مثيرة، منها زواجها الصعب من زوجها الثاني ووكيل اعمالها عادل معتوق، الذي اتهمها في عام 2004 بالوقوف وراء محاولة لقتله.