نبيل شعث يجتمع بقياديين في حركة حماس في غزة

أفاد مراسلنا في غزة شهدي الكاشف أن نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اجتمع مساء الأربعاء في غزة بالقياديين في حركة حماس خليل الحية وأيمن طه.

وكان شعث قد وصل إلى قطاع غزة قادما من رام الله بالضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون شمالي القطاع.

وصرح شعث عقب وصوله الى القطاع بانه على اتصال "مع الاخوة في حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية والجميع على علم بهذه الزيارة فلست هنا في مهمة سرية".

واضاف انه يأمل ان تساهم الزيارة في خلق اجواء مواتية تشجع حركة حماس على توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر.

وتعد الزيارة الأولى لمسؤول رفيع المستوى من حركة فتح إلى القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه في حزيران/ يونيو عام 2007 .

ومن المقرر أن يمكث شعث والذي كان يعيش في القطاع في السابق لثلاثة أيام، وقد أكد لبي بي سي أنه سيبدأ باجتماعات مكثفة بمسؤولين من حركة فتح في غزة.

وكان المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري قد قال في وقت سابق "نحن نرحب بالزيارة التي سيقوم بها شعث، وغزة تفتح أبوابها دائما أمام أبنائها، وبالنسبة لدخول وخروج غزة فهو يخضع للقانون وليس لأي انتماءات أو أحزاب".