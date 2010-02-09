محكمة سعودية ترد استئناف "المجاهر بالمعصية"

Image caption الحلقة صورت من داخل منزل المتهم الأول في جدة

ردت محكمة استئناف سعودية طلب الاستئناف الذي تقدم به الشاب السعودي مازن عبد الجواد ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة سنتين والجلد الف جدلة لتحدثه من على شاشات التلفزيون عن تجاربه الجنسية في المملكة.

وثبتت محكمة الاستئناف ايضا قرار المحكمة الاصلي بمنعه من السفر بعد انقضاء مدة محكوميته، اضافة الى حكمي السجن لنفس المدة و300 جلدة بحق ثلاثة من اصدقائه ظهروا معه في برنامج "احمر بالخط العريض" بثته قناة ال بي سي الفضائية اللبنانية في شهر يوليو/تموز الماضي.

ويبلغ مازن عبد الجواد من العمر 32 عاما وهو أب لأربعة و رفعت ضده نحو مئتي شكوى من سعوديين طالبوا بضرورة معاقبته. كما قررت السلطات السعودية في سبتمبر/ايلول الماضي إغلاق مكاتب القناة اللبنانية في المملكة.