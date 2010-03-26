تقرير يوجه انتقادات شديدة لـ"قناة الاسلام" التليفزيونية في بريطانيا

Image caption التقرير يتهم القناة بتبني مواقف ضد المرأة

انتقد تقرير صادر عن مؤسسة كوليام البحثية لمكافحة التطرف الديني "قناة الاسلام"، ومقرها بريطانيا، واتهمها بالترويج لقيم التعصب وتبني مواقف رجعية تجاه المرأة.

وقال التقرير المنشور على موقع المؤسسة على الانترنت ان القناة، التي تعتبر اكثر القنوات الاسلامية مشاهدة في بريطانيا، "تبث بذور الشك وسط المجتمعات الدينية المختلفة وتروج لعدم التسامح الديني والتعصب".

وابرز التقرير عددا من التوجهات لقناة الإسلام وذلك بعد رصد لبثها لمدة ثلاثة اشهر. ويأتي في مقدمتها "تعزيز المواقف الرجعية ضد المرأة، والتعصب تجاه الطوائف والاديان الاخرى، والترويج للتطرف".

واوضح التقرير ان قناة الاسلام تروج غالبا من خلال ضيوفها "للآراء الوهابية المتشددة اجتماعيا ضد المرأة". كما ان رجال ادين و"الوعاظ الذين يظهرون في برامج القناة يدلون غالبا بتعبيرات مهينة لاتباع الديانات الاخرى، ويحثون المشاهدين على رفض ممارسات غير المسلمين، وممارسات الملسمين غير المتبعين للمذهب الوهابي".

كما اضاف التقرير ان القناة التلفزيونية روجت للشخصيات والجماعات المتطرفة واستشهد التقرير "بالاعلان عن محاضرات مسجلة لانور العلاقي الموالي لتنظيم القاعدة".

"اغتصاب الزوجة"

وحظي التقرير بتغطية في بعض الصحف الشعبية البريطانية، حيث ابرزت صحيفة الديلي ميل الانتقادات التي اوردها التقرير وخاصة تلك المتعلقة بالموقف من المرأة.

وقال الديلي ميل ان القناة تبث بشكل معتاد مواد مهينة للمرأة. وذكرت الصحفية ان البحث الذي اجرته مؤسسة كوليام وجد ان برامج القناة تقول للنساء الا ينبغي عليهم الا يرفضوا ممارسة الجنس مع ازواجهن، والا يغادروا منزل الزوجية بدون اذن ازواجهن.

كما وصفت السيدات اللاتي يضعن عطورا في الاماكن العامة "بالمومسات".

كما ابرزت جريدة "ذي ايفيننج ستاندراند" بدورها، اتهامات التقرير للقناة بتشجيعها على " الاغتصاب الزوجي"، وترويجها رؤى متعصبة أخرى تجاه المرأة.

وذكرت الصحيفة ان التقرير، الذي دعا مؤسسات بريطانية للتحقيق فيما تبثه القناة، اوضح ان برامج قناة الاسلام تقوض الثقة بين جماعات المجتمع عن طريق بث تعليقات عدائية عن غير المسلمين.

ونقلت الصحفية عن التقرير ان القناة "بترويجها لنسخة واحد ضيقة للاسلام وهي الوهابية السعودية، فان القناة تضيع فرصة عظيمة لاظهار صورة ايجابية عن طبيعة الاسلام في بريطانيا".