17 قتيلا في المعارك بين الجيش الموريتاني والقاعدة

اعلن مصدر أمني مالي مساء السبت انتهاء المعارك الدامية الدائرة منذ مساء الجمعة في شمال مالي بين جنود موريتانيين ومجموعات من القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس "لقد انتهت المعارك وهذا ما لاحظناه على الارض. ان الطائرات الحربية الموريتانية التي حلقت في اجواء منطقة المعارك نجحت في وقت من الاوقات في دحر المهاجمين".واضاف المصدر نفسه أن "الجيش المالي ينتشر حاليا في المكان لضمان أمن سكاننا".

وكانت قوات موريتانية مدعومة بطائرات حربية قد اشتبكت مع مقاتلين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي على الحدود بين موريتانيا ومالي.

وقال مسؤول في الجيش الموريتاني إن إثني عشر مقاتلاً من تنظيم القاعدة قتلوا وأصيب عشرات آخرون بينما قتل خمسة جنود موريتانيين.

وقد تحدثت أنباء عن أن الرئيس الموريتاني كان يقود بنفسه العمليات ضد مقاتلي القاعدة من مقر هيئة الأركان في الجيش الموريتاني.

بدأت الاشتباكات عند الحدود مع مالي ثم انتقلت الى بلد حاسي سيدي على بعد 100 كيلومتر من مدينة تنبوكتو في أراضي مالي.

وأكد مصدر أمني جزائري لوكالة فرانس برس استخدام الجيش الموريتاني طائرات حربية في المعارك التي يخوضها في شمال مالي.

وفي وقت سابق ذكر شهود عيان في منطقة كيدال على بعد 1600 كلم شمال شرق باماكو أنهم شاهدوا طائرة يرجح انها فرنسية تحلق في سماء المنطقة. واكد مصدر جزائري مطلع ان الطائرة هي طائرة عسكرية فرنسية.

وقال مصدر الموريتاني إن هذه المعارك تظهر "تصميم جيشنا على اجتثاث الارهاب الذي استهدف جيشنا مرات عدة واعتدى على امننا".

وكان تنظيم القاعدة قد تبنى هجوما على ثكنة للجيش الموريتاني في 25 أغسطس/ آب الماضي كما تعرض الجيش الموريتاني لهجمات دامية في شمال شرق البلاد عامي 2007 و2008.

يذكر انه في 22 يوليو/ تموز الماضي قتل سبعة عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي خلال عملية عسكرية فرنسية-موريتانية على قاعدة للتنظيم في شمال مالي.

وهدفت العملية، بحسب باريس، الى تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو، بعد اختطافه في أبريل/ نيسان في شمال النيجر.

إلا أن تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي أعلن في 25 يوليو/ تموز أنه قتل الرهينة الفرنسي انتقاما لمقتل عناصره.

خطف رهائن

ولم تشر المصادر المختلفة في مالي وموريتانيا الى اي ارتباط بين هذه المعارك وعملية خطف خمسة فرنسيين وافريقيين اثنين الخميس شمال النيجر.

ويشتبه في ان يكون تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي بقيادة أبو مصعب عبد الودود مسؤولا عن عملية الاختطاف الجديدة في منطقة الساحل الافريق

وجرى اختطاف المجموعة في عملية جريئة محكمة الإعداد على ما يبدو، حيث اصطحبوا الرهائن من منازلهم بالقرب من منجم لليورانيوم في بلدة ارليت في الصحراء الكبرى، على بعد 800 كيلومتر شمال شرقي نيامي عاصمة النيجر.

وتشغل اريفا منجما لليورانيوم بالقرب من آرليت. وتعمل شركة سوجي ساتوم التابعة لفينشي كمقاول من الباطن.

وقالت مصادر أمنية في النيجر والجزائر الجمعة إن المسلحين ورهائنهم "عبروا الحدود" بين النيجر ومالي، وهم الآن في صحراء مالي.

وقد قرر وزير الدفاع الفرنسي هيرفي مورين الجمعة قطع زيارته لكندا والعودة لمعالجة أزمة الاختطاف "كاجراء احترازي"، كما أبلغ الوكالة الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الخاطفين "كانوا يتحدثون العربية والتاماشيك" وهي من لغات البربر التي يستخدمها الطوارق، وإنها لم تتلق أي بيان بإعلان مسؤولية عن أخذ الرهائن أو طلب فدية.

إلا أن وزير الخارجية برنارد كوشنير صرح لإذاعة فرنسية بأنه "يمكن له أن يتخيل أن يكون الخاطفون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" مضيفا أنه يخشى أن تكون نفس الجماعة التي قامت بقتل رهينة فرنسي في تموز/يوليو الماضي.

وأشار مسؤول أمني في النيجر الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مذكرا بقيام التنظيم بعملية اختطاف سابقة لمواطنين غربيين في المنطقة.

وقال مصدر مقرب من أجهزة التحقيق في النيجر إن الخاطفين قد يكونوا تمكنوا من اختراق أجهزة الأمن.

وقد جرى إجلاء المواطنين الفرنسيين العاملين في شمالي النيجر الجمعة.

يذكر أن النيجر تمثل أهمية استراتيجية لشركة أريفا النووية التابعة للحكومة الفرنسية التي تعمل في النيجر منذ 40 عاما وتستخدم 2500 شخصا بينهم 50 أجنبيا.

وتستخرج الشركة اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية الفرنسية من منجمي أرليت وأكوكان في النيجر.

وقد تم الجمعة ترحيل الفرنسيين العاملين في شركات فرنسية في شمال النيجر الى العاصمة نيامي او الى فرنسا.

كما تأمل مجموعة أريفا في أن يبدأ نهاية 2013 العمل في منجم اليورانيوم العملاق في ايمورارين شمالي النيجر.

والنيجر احدى الدول الاكثر فقرا في العالم, وتحتل المرتبة الثالثة في انتاج اليورانيوم.