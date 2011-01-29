مصر: استمرار التظاهرات وتعيين عمر سليمان نائبا للرئيس واستقالة أحمد عز من الحزب الحاكم

مصر: رد فعل الشارع وردود دولية مراسل بي بي سي العربية خالد عز العرب ينقل ردود فعل في الشارع بين الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام مبارك، وردود أفعال دولية. .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا يمكن التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير"

تصاعدت وتيرة التظاهرات في مصر واحتشد الالاف من المتظاهرين وسط القاهرة مواصلين احتجاجاتهم وتظاهراتهم ضد الحكومة المصرية على الرغم من بدء سريان حظر التجول الجديد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أدى اليمين الدستورية كنائب للرئيس.

يشار إلى أن منصب رئيس الجمهورية شاغر منذ تولي الرئيس المصري حسني مبارك الحكم قبل ثلاثين عاما، ويبلغ سليمان من العمر نحو 75 عاما وهو يشغل منصب مدير المخابرات العامة منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد تولى مؤخرا عدة ملفات في مجال السياسة الخارجية مثل ملف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال التلفزيون المصري الرسمي ان الرئيس مبارك قد عقد محادثات ازمة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين في مقر الرئاسة المصرية.

وقد أعلن الحزب الوطني الحاكم أنه قبل استقالة أحمد عز من أمانة التنظيم في الحزب، ويعد عز من أبرز قيادات الحزب الحاكم ومن كبار رجال الأعمال.

وافادت مصادر لبي بي سي عن ان بعض الشخصيات المصرية البارزة في طريقها الى خارج البلاد.

وقال مراسل بي بي سي في القاهرة إن هناك أنبا عن وصول علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري قد وصلا إلى لندن، كما تحدثت مصادر عن وصول زوجتي أحمد عز إلى لندن يوم الجمعة.

اشتباكات

ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن في محيط وزارة الداخلية اسفرت عن وقوع إصابات.واقامت قوات الجيش حاجزا لمنع المتظاهرين الاخرين من اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي تتجمع قوات الامن بداخله.

وافادت وكالة رويترز ان الجيش صد محاولة من مئات الاشخاص لاقتحام احد المباني التابعة للمصرف المركزي المصري في القاهرة.

ويقول مراسل بي سي خالد عز العرب ان مدرعات الجيش قد تحركت من منعطف القصر العيني متوجهة الى موقع الاشتباكات قرب وزارة الداخلية.

وسارت الحشود وسط القاهرة مرددة شعارات تقول الشعب والجيش يد واحدة، ومطالبة برحيل النظام المصري الحاكم.

وتجمعت اعداد كبيرة من المتظاهرين امام مبنى التلفزيون المصري، ولم يتدخل الجيش لتفريقهم على الرغم من سريان حظر التجوال منذ الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي المصري.

كما احتشد اكثر من خمسين الف متظاهر وسط مدينة الاسكندرية في تظاهرة حاشدة مطالبة برحيل الرئيس المصري.

وشهدت عدة مدن مصرية اخرى تظاهرات حاشدة حملت المطالب ذاتها، شاب بعضها اشتباكات مع الامن واحداث عنف.

وأعلن التلفزيون المصري الرسمي عن ان الحكومة المصرية تقدمت باستقالتها رسميا الى رئيس الجمهورية بعد اجتماع عقدته صباح السبت.

كما اعلن لاحقا تمديد مواعيد حظر التجول ليصبح من الرابعة عصرا الى الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي المصري.

وفي اول الاستقالات من الحزب الحاكم اعلن عن قبول استقالة احمد عز من الامانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي.

واجملت وكالة عن مصادر في وزارة الصحة المصرية عدد ضحايا مظاهرات الجمعة بـ 38 قتيلا وما يقرب من الفي جريح.

واكد الدكتور ياسر سيد من وزارة الصحة المصرية في حديث مع بي بي سي ان ذخيرة حية قد اطلقت على بعض المتظاهرين وانه رأى 38 جثة.

آخر الأخبار تطورات الاحتجاجات في مصر

وناشد الجيش المصري في بيان له المواطنين بعدم التجمهر والالتزام بحظر التجول.

كما اصدر شيخ الأزهر في مصر بيانا دعا فيه إلى وقف إراقة الدماء.

تفجير مقر امن الدولة برفح

وفي رفح بسيناء قام عدد من بدو سيناء بتفجير مقر امن الدولة في المدينة ما اسفر عن مقتل شخص واحد وجرح 12 ، كما اكد لبي بي سي الصحفي اشرف سويلم من مدينة رفح المصرية.

وسبق ان اكد المحتجون البدو في شمال سيناء تلقيهم اتصالا من "جهة سيادية" طلبت منهم التعاون في ضبط الحدود مع قطاع غزة وذلك بعد ورود تقارير غير مؤكدة عن تسلل عدد من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

ويقول خالد عز العرب مراسل بي بي سي في القاهرة ان بدو سيناء يسيطرون بالكامل على مدينتي الشيخ زويد ورفح المصريتين في ظل غياب كامل لقوات الأمن ويؤكدون عدم سماحهم بعودة قوات الشرطة الا بعد الإفراج عن معتقليهم وإسقاط التهم الغيابية. يذكر أن قوات الجيش غير مسموح لها بالدخول إلى تلك المناطق وفق اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

تمردات في السجون



وتواردت انباء عن حصول اكثر من تمرد او اشتباكات في وقرب عدد من السجون المصرية

وذكرت مصادر في سجن ابو زعبل ان تمردا جرى داخل السجن وحاول معتقلين سياسيين واستولوا على السجن وان الشرطة تحاصرهم داخل مبنى السجن.

بيد ان محمد محمود سامي احد المعتقلين السياسيين في سجن ابو زعبل قال في اتصال مع بي بي سي ان المعتقلين الان اعصابهم هادئة الان، بالرغم من معرفتهم انهم من الممكن ان يموتوا برصاص الشرطة.

وقال ان الشرطة قفلت الابواب عليهم وتركتهم منذ اول امس دون اكل او شرب فحاول المعتقلون الخروج الا انه تم جلب تعزيزات اضافية من الشرطة بلغت حسب تعبيره 50 شرطيا.

وافاد موفد بي بي سي الى السويس معوض جوده عن حصول تمرد بين المساجين فى سجن شبين الكوم العمومي فى المنوفية وان الامن يواجه المساجين المتمردين باطلاق عيارات نارية. واهالي السجناء تجمعوا حول السجن.

كما وقعت اشتباكات امام سجن الغربانيات في غرب الاسكندرية الذي يضم خمسة الاف سجين وسط مخاوف من امكانية نزول السجناء الى الشوارع.

وتواردت انباء اضرام النار في قسم شرطة الجيزة والاعتداء على أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين فيه.

اشتباكات في الاسماعيلية



وفي مدينة الاسماعيلية على قناة السويس اندلعت صدامات عنيفة السبت بين قوات الامن والاف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس المصري حسني مبارك كما افاد شهود عيان.

واكد الناشط جمال الحراجي من مدينة الاسماعيلية في حديث مع بي بي سي وقوع هذه الاشتباكات عندما جاء الاف المتظاهرين من المنطقة الصناعية والاستثمارية على بعد 5 كيلومترات من المدينة وتجمعوا في ميدان الفردوس، حيث اصطدمت قوات الامن معهم.

واشار الى ان قوات الامن التي انسحبت من الشوارع بعد دخول الجيش مازالت تقوم بتأمين عدد من المنشآت الحيوية في المدينة كمبنى المحافظة واقسام الشرطة الى جانب الشرطة العسكرية والجيش الذي انتشر في شوارع المدينة.

وافادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة بعودة رئيس اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان الى القاهرة السبت قادما من واشنطن بعد ان اختصر زيارة كان يقوم بها للولايات المتحدة بسبب التظاهرات في مصر.

وسط القاهرة



وقال عمرو جميل مراسل بي بي سي في القاهرة ان عدد المتظاهرين في تزايد وسط القاهرة، واشار الى ان المتظاهرين ظلوا يرددون "سلمية سلمية" تأكيدا على الطابع السلمي للتظاهرات.

وانطلق المتظاهرون في تظاهرات صغيرة من مناطق مختلفة في القاهرة متجهين الى وسطها، وذكر الصحفي ابراهيم الدراوي في حديث للبي بي سي متحدثا من ميدان التحرير انه مرت تظاهرة مرت من امام نقابة المحامين واتجهت نحو مبنى التلفزيون المصري، وان مظاهرة اخرى قدرها باكثر من الف شخص قدمت من عمر مكرم او مجمع التحرير الى ووقفت امام ميدان عبد المنعم رياض.

واشار الى سماعه اصوات انفجارات من موقع مبنى مقر الحزب الوطني الحاكم الذي لا تزال النيران تشتعل فيهن ولم يستطع رجال الاطفاء اطفاءها.

وعادت خدمة الهواتف النقالة الى العمل جزئيا في مصر صباح السبت بعد ان قامت السلطات بقطع خدمتا الاتصالات الخليوية والانترنت عشية تظاهرات "جمعة الغضب".

واكدت حركة 6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير مواصلة نزولها الى الشارع ومواصلة التظاهر السبت.

وقال المعارض المصري محمد البرادعي والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات صحفية "سانزل اليوم لاشارك مع زملائي في تحقيق طفرة" نحو الاصلاح "ولنؤكد للرئيس مبارك انه يجب ان يرحل".

اضراب في السويس



وفي السويس خرج المئات في مظاهرة تجوب شوارع السويس باتجاه مشرحة المدينة حيث تجمع اهالي القتلى الذين سقطوا في تظاهرات يوم الجمعة وطالبوا بتسليم الجثث إلى ذويهم.

ثم حمل الاهالي جثث قتلى اشتباكات الامس وطافوا بها شوارع السويس مرددين شعارات مطالبة برحيل مبارك.

واكد معوض جودة موفد بي بي سي الى السويس ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات يوم أمس في مدينة السويس إلى عشرين مدنيا ونحو 140 جريحا بينهم 73 من أفراد الشرطة.

وتجمع المئات من المتظاهرين أمام قسم شرطة الأربعين الذي أُحرق بالأمس بمدينة السويس ويهتفون بسقوط الرئيس المصري حسني مبارك، وسط وجود مكثف لقوات الجيش المصري في المناطق الحساسة بمدينة السويس التي شهدت أمس.

كما اشار موفدنا الى ان عمال مصنع حديد السويس للصلب دخلوا في إضراب شامل ومفتوح عن العمل بعد اعتصام لمدة يومين.

واوضح ضباط الجيش الموجودون في مدينة السويس اكدوا أن لديهم تعليمات بالتصدي لأعمال السلب والنهب وحماية المنشآت العامة وعدم إطلاق النار على المتظاهرين.

لجان شعبية



وفي ظل انتشار الفوضى وبعض اعمال الشغب وظهور حالات سلب ونهب قام المواطنون في غير مدينة مصرية بتنظيم لجان شعبية لتسيير امورهم وحماية الممتلكات العامة.

ففي الاسكندرية التي قتل ثلاثة وعشرون شخصا في مظاهرات امس تحدثت الأنباء عن عمليات سلب ونهب واسعة طال بعضها أحد اكبر المتاجر في المدينة. وقام الاهالي بتنظيم لجان شعبية لحماية الممتلكات وتنظيم امور احيائهم.

وكذلك الحال مع اهالي مدينة السويس الذين نظموا لجانا شعبية لحماية المتاجر الكبرى والبنوك والشركات.

ووتحدث الاهالي عن ان كثير ممن يقومون باعمال السلب والنهب هم ممن اسموهم "البلطجية" واتهموا بعضهم بالصلة برجال الامن.

واهالي مدينة المحلة الكبرى الذين شكلوا لجنة مكونة من ست شخصيات سياسية لادارة شؤون المدينة ويخبرون القيادات العسكرية بالمدينة.

وقال الصحفي عادل درة من مدينة المحلية الكبرى ان بيانا وجه للسكان للتضامن لحفظ الممتلكات العامة.

مناشدة الجيش المصري



مصر: استمرار الاحتجاجات وأعمال عنف عودة الالاف من المتظاهرين الى الاحتشاد وسط القاهرة استعدادا للانطلاق في تظاهرة جديدة، والحكومة المصرية تتقدم باستقالتها رسميا الى رئيس الجمهورية. .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا يمكن التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير"

وناشد الجيش المصري في بيان له شعب مصر الالتزام بعدم الوقوف فى تجمعات بالشوارع والميادين الرئيسية وبقرار حظر التجول.

وقد علمت البي بي سي أن استدعاء الفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش المصري من زيارته لواشنطن خطوة إجرائية وفقا لقواعد العمل بالجيش.

وقالت مصادر مطلعة لبي بي سي إنه في هذه الظروف الحالية يجب أن يكون رئيس الأركان موجودا في البلاد لأنه المسؤول عن العمليات كتلك الجارية في مصر الآن بعد استدعاء الجيش لضمان الأمن.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس مبارك هو الذي اختار نشر الحرس الجمهوري في العاصمة للسيطرة على الأمن.

استقالة الحكومة المصرية



وبعد ان تقدمت الحكومة المصرية استقالتها رسميا ، من المقرر أن يعين الرئيس المصري حسني مبارك اليوم السبت حكومة جديدة لادارة البلاد بعد اعلانه الجمعة أنه طلب من الحكومة التقدم باستقالتها وذلك في كلمة وجهها للشعب عبر التلفزيون بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة غير المسبوقة خلال حكمه الممتد منذ 30 عاما.

وقال مبارك انه سيكلف الحكومة الجديدة بالتعامل مع اولويات المرحلة القادمة. واكد عزمه المضي قدما على طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي. وقال ان الاحتجاجات "وما حدث من نهب وفوضى" في مصر منذ الثلاثاء الماضي هي جزء من مخطط لهز استقرار البلاد.

وأضاف أنه سيصدر اليها تكليفات لتحقيق ذلك.