تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصر

مصدر الصورة AP Image caption اثارت تظاهرات الاحتجاج المتواصلة في مصر ردود افعال دولية متباينة.

توالت ردود الفعل الدولية بشأن ما يحدث في مصر من تظاهرات احتجاج مطالبة بتغيير النظام المصري الحاكم وتنحي الرئيس مبارك.

هنا نقدم تسلسلا زمنيا لتلك الأصداء على الأحداث في مصر منذ بدء التظاهرات التي انطلقت في عدة مدن مصرية يوم الثلاثاء 25 يناير/ كانون الثاني.

الثلاثاء 15 فبراير/شباط

وزراء مالية الاتحاد الاوروبي سيبحثون خلال اجتماع في بروكسل طلب القاهرة تجميد ارصدة مسؤولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق مبارك بعدما اعلنت عدة دول اوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد.

مسؤول امريكي يقول ان وزارة الخزانة تنظر في طلب مصري لتجميد الاصول العائدة لبعض اركان نظام الرئيس المصري السابق مبارك في الولايات المتحدة، ولم يشمل الطلب مبارك واسرته.

الاثنين 14 فبراير/شباط

وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون تشيد بسلوك الجيش المصري الذي تولى السلطة الانتقالية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وتتحدث عن العلاقة المتينة بين الجيشين الامريكي والمصري.

المتحدث باسم الخارجية الامريكية يكتب على موقع تويتر ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاحد محادثات هاتفية مع عدد كبير من المسؤولين والقادة الاوروبيين والعرب لمناقشة عملية الانتقال الديموقراطي في مصر. ومن بينهم وزير خارجية الامارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد ال نهيان والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ووزير الخارجية البريطاني وليام هيج ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ووزير الخارجية الهندي س.م. كريشنا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو يقول ان مصر طلبت من فرنسا تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته.

وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج يقول امام مجلس العموم البريطاني ان وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي يدرسون طلبا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر بتجميد ارصد عدد من اركان نظام حكم مبارك دون الاشارة الى ما اذا كان الطلب يشمل اسرة مبارك ايضا.

رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر يقول انه سيؤيد تجميد ارصدة حسني مبارك في حال اتخاذ المجموعة هكذا قرار.

متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية يقول ان السلطات المصرية طلبت من المانيا تجميد ارصدة مسؤولين سابقين في الحكومة ومجلس الشعب المصريين.

رئيس هيئة الاركان في الولايات المتحدة مايك مولن يقول ان اداء الجيش المصري ولّد انطباعا ايجابيا لديه، مؤكدا على التواصل المستمر مع قياداته.

الاحد 13 فبراير/شباط

البيت الابيض ينقل عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ترحيبه بالانتقال السلمي في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك.

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك يقول ان ما حدث في مصر لن يكون له آثار على علاقات بلاده بمصر.

توني بلير لبي بي سي: إن ما حدث في مصر هو " فرصة عظيمة " للتغيير وعلينا تجنب "هستيريا الاخوان المسلمين".

رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، يخطب في مهرجان حاشد غربي تركيا ويقول إنه يتعيَّن اتخاذ خطوات عاجلة لضمان إجراء انتخابات في مصر في أقرب وقت ممكن.

السبت 12 فبراير/شباط

تظاهرالعشرات في واشنطن والعديد من المدن الاميركية احتفاء بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك وللمطالبة باحترام حقوق الانسان والديموقراطية في مصر.

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يرحب باعلان المجلس العسكري احترامه للاتفاقات الدولية التي ابرمتها مصر.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرحب بإعلان المجلس العسكري المصري الالتزام بالخيار الديمقراطي في البلاد وباحترام المعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومات السابقة

المئات يتظاهرون في لندن تأييدا لانتفاضة الشعب المصري.

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يجري اتصالا هاتفيا مساء السبت بوزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، يؤكد فيه وقوف بلاده الى جانب مصر و"تطلعات الشعب المصري في الحرية والديموقراطية والنهضة" حسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف يدعو إلى إجراء انتخابات شرعية واحترام الحريات الدينية في مصر.

وزارة الخارجية الصينية تعبِّر عن أملها بأن ترى "الاستقرار والنظام العام" يعودان بشكل سريع إلى مصر بعد رحيل مبارك عن الحكم.

اللورد ملُّوك براون، نائب الامين العام للأمم المتحدة، يدعو المصريين للتفكير بخطوتهم التالية، ويحذِّرهم من الإفراط بالتفاؤل حيال تسامح قدامى جنرالات الجيش معهم عندما يتعلق الأمر بالاستقرار.

الجمعة 11 فبراير/شباط

الحكومة التونسية تحيي في بيان لخارجيتها "نضال الشعب المصري وتضحيات شهدائه" وتشيد بدور الجيش المصري في حماية البلاد.

ارتفاع في مؤشرات اسعار الاسهم الاوروبية وسندات الخزينة الامريكية بعد تنحي مبارك.

المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس يقول ان أوباما عقد اجتماعا دام حوالي ساعة مع مجلس الأمن القومي بعد الاعلان عن تنحي مبارك. ويصف تنحي مبارك بالقول "هذه الخطوة هي البداية و ليست النهاية" مؤكدا على انه ينبغي على الحكومة المصرية المقبلة الاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين مصر و اسرائيل.

وزارة الخارجية الاردنية تقول في بيان لها ان الحكومة الاردنية تعبر عن احترامها الكبير لشعب مصر وخيارته الحرة المستقلة.

مئات الفلسطينيين يحتفلون وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، ويوزعون الحلوى وهم يهتفون "تحيا مصر".

الحكومة السودانية تعلن في بيان رسمي عن ترحيبها واحترامها لخيار وإرادة الشعب المصري وتحقيق تطلعاته المشروعة في الكرامة و الحرية والاستقرار والسلام. وتؤكد على "أن انتقال السلطة السلمي إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعبر عن إرادة وطنية خالصة نرجو أن تفضي إلي تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري".

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يرحب بقرار الرئيس مبارك "الشجاع والضروري" بالتنحي معربا عن الامل في ان تنظم السلطات المصرية الجديدة انتخابات "حرة وشفافة" تنبثق عنها مؤسسات ديموقراطية.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري يقول ان الشعب المصري حاز اليوم على فرصة للعمل على بداية جديدة و يدعو الجيش المصري الى الاستماع الى مطالب الشعب و الغاء قانون الطوارئ و العمل على توضيح جدول زمني من أجل عقد انتخابات ذات مصداقية.

مفوضة شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون تقول انها تحترم قرار الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي وتدعو الى الحوار لتشكيل حكومة موسعة.وتؤكد دعم الاتحاد الاوروبي لهدف الشعب المصري من أجل انتقال منظم وسلمي للسلطة الى الديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة في مصر.

الإعلان عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلقي كلمة حول التطورات في مصر. والمتحدث باسم البيت الابيض تومي فيتور يقول ان اوباما "ابلغ بقرار الرئيس مبارك الاستقالة عندما كان يشارك في اجتماع في المكتب البيضوي" صباح الجمعة.

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يرحب بتنحي الرئيس المصري مبارك, مؤكدا ان "ويقول في بيان تلاه امام الصحافيين "لقد اسمع الشعب المصري صوته خصوصا الشباب الذين يعود اليهم ان يحددوا مستقبل بلدهم".

الحكومة السويسرية تقررالتجميد الفوري لاي حسابات يملكها الرئيس المصري حسني مبارك والمقربون منه في الكونفدرالية.والخارجية السويسرية تقول ان هذا القرار يهدف الى "تفادي اي اختلاس لاموال تعود الى الدولة المصرية".

تجمع حوالي العشرات امام السفارة المصرية في بيروت للاحتفال بتنحي مبارك واطلاق العاب نارية في سماء العاصمة اللبنانية كما اطلقت اعيرة نارية في الهواء ابتهاجا في الضاحية الجنوبية.

نائب الرئيس الاميركي جو بايدن يصف في اول رد فعل رسمي اميركي على تنحي مبارك، بأنه "يوم تاريخي" لمصر واكد ان الاستقالة ستفضي الى ارساء الديموقراطية في هذا البلد.

مراسل بي بي سي في اليمن : آلاف اليمنيين يخرجون الى الشوارع في صنعاء وعدد من المدن اليمنية ابتهاجا برحيل مبارك والمواطنون في المحافظات ويطلقون الأعيرة والألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بنجاح الثورة المصرية.

وزير الخارجية التركي يهنئ في رسالة على موقع تويتر الشعب المصري ويقول ان بلاده تامل ان تؤدي استقالة الرئيس حسني مبارك الى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقول انه "ينبغي الانتقال الى حكومة مدنية وديموقراطية" في مصرن بعد الاعلان عن استقالة الرئيس المصري مبارك.

نحو 500 شخص يتظاهرون امام مقر السفارة المصرية في عمان، بينهم مصريون احتفاء بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة ويوزعون الحلوى على المارة.

اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة يصدر بيانا يعتبر فيه "أن مصر تكتب الآن تاريخا جديدا للامة وان الحصار على غزة بدأ يترنح".والمتحدث باسم حركة حماس يدعو القيادة المصرية الجديدة الى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بالكامل.

المئات من الفلسطينيين يخرجون في تظاهرات فرح في شوارع غزة وجباليا وخان يونس ابتهاجا بقرار الرئيس المصري التنحي عن السلطة، ويطلقون النار في الهواء.

ألمانيا ترى ان خطاب مبارك لم يكن الخطوة المرجوة، وانه لن يؤدي الى تخفيف حدة التوتر في مصر.

التلفزيون الفارسي في بي بي سي يقول ان بثه اوقف في ايران عقب تغطيته للاحداث في مصر.

وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يعرب عن قلقه الشديد ازاء الوضع في مصر والذي وصفه بانه خطير، ويؤكد على ضرورة التزام المتظاهرين بضبط النفس.

الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يصف احداث مصر بانها حالة مد لليقظة، ويقول ان الشرق الأوسط سيتحرر قريبا من الولايات المتحدة وإسرائيل.

متحدث باسم الحكومة الالمانية يقول ان ما جاء في خطاب الرئيس المصري حسني مبارك غير كاف لتبديد قلق برلين من تفاقم الاوضاع في مصر.

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود بارك يقول ان منطقة الشرق الاوسط ستكون معرضة لكارثة لو وصلت جماعة الاخوان المسلمين للسلطة في مصر.

بيان للبيت الأبيض أكد فيه الرئيس أوباما أن الحكومة المصرية أضاعت فرصة التوصل إلى حل يتيح تحقيق ديمقراطية صادقة، ودعا البيان الحكومة المصرية الى التحرك بسرعة لتفسير التغييرات التي تعتزم إتخاذها، وشرح العملية الإنتقالية بلغة واضحة لا لبس فيها.

الخميس 10 فبراير/ شباط

وزيرا خارجية البحرين وبريطانيا أكدا على ضرورة عودة الهدوء والاستقرار الى مصر.

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يقول إنه يأمل أن تتجه مصر نحو الديمقراطية لا نحو ديكتاتورية جديدة.

وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي يعبر عن خيبة امله بعد الخطاب الذي القاه الرئيس المصري مبارك ويصفه بانه لم يكن كما قال "الخطوة المنتظرة نحو المستقبل".كما يعرب عن خشيته من ان لا يساهم هذا الخطاب في تهدئة الوضع في مصر.

السيناتور الأمريكي جون ماكين ينتقد خطاب مبارك ويدعوه إلى الاستجبة لمطالب شعبه بالتنحي.

مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون تعقب على خطاب مبارك بالقول "ان التغيير حان الآن في مصر".

المتحدث باسم البيت الابيض يقول ان الرئيس الامريكي اوباما سيجتمع بمستشاريه للامن القومي بعد خطاب الرئيس المصري حسني مبارك.

اوباما في خطاب من ميتشيغان يقول اننا نتابع الاحداث في مصرعن كثب وسيكون لنا ما نقوله بعد ان تنجلي الاحداث، مضيفا اننا نشهد تاريخا يتشكل امامنا. ويؤكد "نريد من كل المصريين ان يعرفوا ان امريكا ستعمل كل ما في وسعها لدعم عملية انتقال حقيقية الى الديمقراطية في مصر".

وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يقول في المنامة ان مصر بحاجة الى انتقال منظم للسلطة يتضمن تشكيل "حكومة ذات قاعدة واسعة".

اوباما يقول في ردا على سؤال من الصحفيين عن الاوضاع في مصر "سننتظر لنرى ما الذي سيحدث؟"

البيت الابيض يقول انه يراقب عن كثب الموقف المتقلب في مصر. والمتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس يقول انه جرى اطلاع الرئيس الامريكي باراك اوباما على "الوضع المتقلب" السائد في مصر خلال تنقله عبر طائرته في شمال الولايات المتحدة، رافضا التعليق على امكانية تنحي الرئيس حسني مبارك واوضح المتحدث "اننا نتابع وضعا شديد التقلب. الرئيس يشاهد الشيء نفسه" عبر شاشات التلفزيون. وقال انه لا يريد التكهن بما سيحصل من احداث مساء الخميس في مصر.

أ ف ب :رئيس الاستخبارات المركزية الامريكية يقول انه تلقى تقارير تشير الى ان ثمة احتمال قوي لتنحي مبارك الليلة.

متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يقول ثمة حاجة ملحة للتغيير في مصر.

البيت الأبيض يعلن أن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بشأن الأوضاع في مصر.

البيت الأبيض يعلن ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بحث في البيت الابيض الازمة المصرية مع مسؤولين امريكيين من بينهم نظيره روبرت جيتس ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

الأربعاء 9 فبراير/شباط

واشنطن تشجع على لسان المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي الجيش المصري على مواصلة التحلي بضبط النفس بعد تلويح القاهرة بتدخل الجيش في حال حصول فوضى في البلاد.

المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس يقول ان ما قدمته الحكومة المصرية حتى الان لا يلبي الحد الادنى من مطالب الشعب المصري.

تجمع مئات المتظاهرين وسط مدريد تضامنا مع تظاهرات الاحتجاج في مصر المناهضة للرئيس المصري حسني مبارك والمطالبة برحيله، وردد المتطاهرون هتافات مثل "فلتسقط الديكتاتورية".

وزارة الخارجية الفرنسية تعلن في زاوية النصائح الى المسافرين التي تقدمها على موقعها الالكتروني بأن رعاياها الذين غادروا مصر بسبب الاضطرابات التي شهدتها "بامكانهم تحضير" عودتهم الى هذا البلد الذي رأت فيه "مؤشرات الى عودة النشاطات".

الرئيس المصري حسني مبارك يستقبل المبعوث الروسي للشرق الاوسط الكسندر سلطانونف في ثاني لقاء يعقده مبارك مع مسؤول رسمي اجنبي منذ اندلاع تظاهرات الاحتجاج في 25 يناير المطالبة برحيلة كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.

منشق صيني يقول لوكالة فرانس برس ان الشرطة منعت في جنوب غرب الصين مدافعين عن حقوق الانسان من توزيع منشورات تطلع السكان على التحركات الاحتجاجية الجارية في مصر.

وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يحذر من أن جهود تحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين قد تتعثر بسبب موجة الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي.

الثلاثاء 8 فبراير/شباط

تنظيم القاعدة في العراق يدعو المتظاهرين في مصر الى "الجهاد" واقامة نظام حكم اسلامي، بحسب ما نقل عنه الموقع الاميركي لمراقبةالمواقع الاسلامية(سايت).

وزير الدفاع الفرنسي الان جوبيه يدعو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الامريكي الى الى انتقال ديمقراطي في مصر ويضيف "نامل ان تتم العملية من دون عنف و في اسرع وقت ايضا".

وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس يشيد بتعامل الجيش المصري مع الاحتجاجات، مشيرا الى انه ابدى الكثير من ضبط النفس.

البيت الابيض يعلن ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن دعا في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عمر سليمان الى توسيع الحوار حول العملية الانتقالية السياسية بحيث يشمل مجموعات اضافية من المعارضة المصرية.

البيت الابيض يدعو الى اتخاذ خطوات "فورية" و"لا رجعة فيها" باتجاه تطبيق الاصلاحات في مصر، بيد ان الناطق باسمه روبرت جيبس قال ان البيت الابيض لن يصدر تعليقات على جميع الخطوات التي تتخذ باتجاه التغير السياسي.

الاتحاد الاوروبي يطالب بتطبيق اصلاحات "حقيقية" في تونس ومصر ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون تعرض مساعدة البلدين في مكافحة الفساد.

رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي يعرب عن اسفه لعدم اتخاذ الاتحاد الاوروبي موقف موحد من احداث مصر وهذا ما انتقده بشدة زعماء الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الاوروبي.

رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون يؤكد ان الرئيس المصري حسني مبارك وضع في تصرفه طائرة واستضافه خلال اجازته العائلية في مصر بمناسبة الميلاد الماضي.

نحو 500 شخص يشاركون في اعتصام أمام مبنى السفارة المصرية في عمان مؤيدين لتظاهرات الاحتجاج في مصر ومطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك، بعد دعوة من النقابات المهنية الاردنية.

الاثنين 7 فبراير/شباط

منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إنها تأكدت من أن نحو 300 شخص قتلوا إلى حد الآن في احتجاجات مصر لكن من المرجح أن تكون الحصيلة النهائية أعلى من ذلك بكثير.

الرئيس الامريكي اوباما يقول إن "تقدما" قد احرز في الحوار بين الحكومة المصرية والمعارضة.

الحكومة الالمانية تحظر تصدير الاسلحة الى مصر فورا وحتى اشعار آخر بسبب انتهاكات حقوق الانسان التي شابت الاحتجاجات.

موقع ويكيليكس الالكتروني للتسريبات يكشف عن برقية دبلوماسية أمريكية تشير إلى أن اسرائيل تنظر منذ وقت طويل إلى عمر سليمان نائب الرئيس المصري على أنه المفضل لديها لخلافة مبارك في الحكم.

أمين عام حلف الناتو يحذر من ان استمرار الاضطرابات في مصر وتونس سيشجع الهجرة غير الشرعية الى اوروبا.

البيت الابيض يدعواي حكومة مصرية مقبلة الى احترام "الاتفاقات والالتزامات" الحالية، في اشارة واضحة الى معاهدة السلام التي وقعتها مصر واسرائيل.

الأحد 6 فبراير/شباط

الرئيس الامريكي باراك أوباما يقول إنه مهما كانت تطورات الأمور في مصر، فإن الأوضاع لن تكون أبدا كما كانت من قبل.

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تؤيد اشراك حركة الاخوان المسلمين المعارضة في الحوار الجاري بين الحكومة المصرية والقوى المعارضة للخروج من الازمة السياسة التي تمر بها مصر.

رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوجان يدعو الى "تحول ديمقراطي في مصر باسرع وقت ممكن".

العشرات من دعاة الديمقراطية يشاركون في تظاهرات في عدة مدن أمريكية وكندية، ويدعون إلى وضع حد لحكم الرئيس المصري حسني مبارك.

الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز يصف الرئيس المصري حسني مبارك بقوله إن "شعوب المنطقة يجب أن تكون ممتنة لمبارك الذي أنقذ أرواح الكثيرين من خلال منعه اندلاع الحرب في الشرق الأوسط".

السبت 5 فبراير/شباط

نائب الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، يتصل بنظيره المصري، عمر سليمان، ويشدد له على ضرورة وضع برنامج إصلاح ملموس وجدول زمني واضح لإجراء التغييرات الضرورية في البلاد.

الناطق باسم الخارجية الامريكية يقول لبي بي سي ان دعوة مبعوث اوباما الى مصر فرانك ويزنر لبقاء مبارك في السلطة لانجاز التغييرات المطلوبة للتحول الديمقراطي تعبر عن وجهة نظره الشخصية.

مكتب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يعلن عن تأجيل زيارته الرسمية المقررة لمصر الاحد موضحا انه ينوي التوجه الى القاهرة "في مستقبل قريب".

المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي تومي فيتور يقول ان استقالة اعضاء هيئة المكتب السياسي في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر تشكل "مرحلة ايجابية نحو تغيير سياسي ضروري". ويضيف "اننا ننتظر مبادرات اضافية".

مبعوث الرئيس الامريكي الخاص الى مصر فرانك ويسنر يؤكد ان مخاطر اندلاع العنف ما زالت محدقة بمصر ،بيد انه يرى في الوقت نفسه ان ثمة علامات بان البلاد تتحرك باتجاه حل سلمي للازمة.ويقول امام مؤتمر الامن في ميونيخ عبر اتصال مصور من واشنطن "ان ثمة فرصة للتحرك الى الامام في مصر، بيد ان الوضع مازال هشا ومن الممكن ان تتخذ الامور مسارا خاطئا .ولكن ثمة اتجاه واعد".

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقول في تصريحات صحفية ان الشعب المصري "صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده"، ويدعو داعمي مبارك ومعارضيه الى الحوار لمعالجة "المشاكل" في بلدهم.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعرب عن تأييده "للحوار" بين مختلف الأطراف للخروج من المأزق في مصر.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول ان عملية نقل السلطة في مصر يجب ان تكون سلمية ومنظمة.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقول انه يجب الاسراع في نقل السلطة الى قيادة جديدة والشروع في إجراء اصلاحات سياسية.

وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تقول في ميونخ إن بلادها تدعم انتقال السلطة في مصر بشكل منظم "لكن بأسرع ما يمكن".

وكالة فرانس برس تنقل عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أن باريس علقت مبيعات الأسلحة ومعدات الحفاظ على الأمن إلى مصر.

مسيرات فلسطينية وصفت بالحاشدة وسط مدينة رام الله وفي كل من مدينتي بيت لحم والقدس الشرقية دعما للمتظاهرين في مصر.

الجمعة 4 فبراير/شباط

العشرات يتظاهرون في ساحة تايمز سكوير في نيويورك تضامنا مع تظاهرات المحتجين في مصر المطالبين بتنحي الرئيس المصري مبارك.

الرئيس الامريكي اوباما يقول في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي ان مستقبل مصر يحدده ابناؤها، وعملية انتقال السلطة يجب ان تبدأ الان وتؤدي الى انتخابات ديمقراطية.وعملية التفاوض لنقل السلطة في مصر قد بدأت بالفعل، واستخدام العنف ضد الصحفيين والناشطين في حقوق الانسان والمتظاهرين امر غير مقبول.

منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان تدعوان الى الافراج الفوري عن عاملين معهما اعتقلوا في القاهرة الخميس مع اكثر من عشرة ناشطين اخرين يعملون في المجال نفسه.

المتحدث باسم البنتاغون يقول ان وزير الدفاع الاميركي روبرت جيتس تحادث هاتفيا الجمعة مع نظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي ويؤكد انها "رابع محادثة هاتفية مع وزير الدفاع المصري" منذ بدء الاحداث في مصر.

البيت الابيض يحث الحكومة المصرية على اتخاذ "خطوات ملموسة" لتحقيق انتقال منظم للسلطة، ويحذر من ان الاضطرابات قد تستمر دون اتخاذ مثل هذه الاجراءات.

امين عام حلف شمال الاطلسي (الناتو) اندرس فوغ راسموسن ينتقد التخفيضات في ميزانيات الدفاع الاوروبية ويقول على هامش مؤتمر الامن في ميونيخ ان الاضطرابات الجارية في مصر وفي اماكن اخرى في شمال افريقيا والشرق الاوسط تظهر الحاجة لمزيد من الاستثمار في مجال الامن.

روسيا تصف دعوات الامين العام للامم المتحدة للتغيير في مصر بأنها سياسية بشكل جلي وتتجاوز مهام الامم المتحدة، جاء ذلك على لسان السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الذي قال للصحافيين ان دور الامم المتحدة "لا يشتمل على تقديم نصائح سياسية للدول ذات السيادة التي تربطها بالامم المتحدة علاقات طويلة".

الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف يدعو الى "تسوية سلمية للمشاكل القائمة وفي اطار القانون". في مصر، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحذر من الحل الخارجي ويقول "اننا نعتبر فرض اي حلول من الخارج وتوجيه الانذارات امرا غير ايجابي. وان القوى السياسية المصرية هي التي يجب ان تتوصل الى التوافق".

اكثر من الف بحريني يتظاهرون بالقرب من السفارة المصرية للتعبير عن تضامنهم مع الاحتجاجات المستمرة في مصر المطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.

اعتصامات في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة طرابلس في شمال لبنان تضامنا مع المتظاهرين المصريين.

الشرطة الماليزية تستخدم خراطيم المياه لتفريق تظاهرة شارك فيها حوالى 600 شخص امام السفارة الاميركية في كوالالمبور تضامنا مع الاحتجاجات في مصر.

قادة الاتحاد الاوروبي يدعون في بيان مشترك السلطات المصرية الى البدء "الان" بعملية الانتقال الديمقراطي، ويحثون كافة الاحزاب المصرية على الدخول في حوار جاد ومثمر للتوصل الى انتخابات حرة ونزيهة.

وزارة الخارجية الروسية تنتقد ما تسميه القمع "غير المقبول" ضد الصحافيين الذين ينقلون وقائع التظاهرات في مصر.

رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني يدعو الى انتقال ديمقراطي في مصر "دون قطيعة" مع الرئيس حسني مبارك الذي يصفه بالرجل الحكيم.

مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون تحذر من "اندلاع العنف مجددا في الشوارع" المصرية، وتدعو السلطات المصرية لاطلاق "حوار مع المعارضة دون تأخير".

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تدعو السلطات المصرية الى ضمان ان تكون تظاهرات الجمعة "حرة وسلمية".

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يحذر من استخدام العنف ضد المتظاهرين في مصر ويقول عند وصوله لحضور قمة الاتحاد الاوروبي "إذا رأينا اليوم في شوارع القاهرة اعمال عنف ينظمها النظام او اللجوء الى (البلطجية) لمهاجمة المتظاهرين، فستفقد مصر ونظامها ما تبقى من مصداقية ودعم يتمتعان بهما في الغرب بما فيها بريطانيا".

القادة الاوروبيون المجتمعون في قمة بروكسل يحذرون السلطات المصرية من أي اعمال عنف جديدة ضد المتظاهرين.

البيت الأبيض يقول انه يجري حاليا مناقشات مع شخصيات مصرية بارزة لضمان انتقال سلمي فوري ومنظم للسلطة.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي يقول: "نحن على تواصل بشكل يومي مع قيادات الجيش ووزارة الدفاع. الجيش يلعب دورا بناءا لضمان الاستقرار ، الاربعاء كان يوما سيئا لمصر ، واليوم الجيش عدل اداءه و تعامل مع الاحداث على الارض".

مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي يقول إن الانتفاضة المصرية "حركة تحرير إسلامية" و يدعو في خطبة ألقاها باللغة العربية الشعب المصري الى مواصلة انتفاضته حتى "اقامة نظام شعبي إسلامي".

المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي تقول ان التغيير "جار في مصر كما حدث في تونس"، داعية السلطات المصرية الى الاستماع لصوت الشعب.

الخميس 3 فبراير/شباط

جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره المصري عمر سليمان حث فيه الحكومة المصرية على وقف العنف وبدء إجراءات انتقال السلطة.

وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تجدد إدانة بلادها للعنف في مصر وتدعو الحكومة إلى البدء فورا في محادثات مع المعارضة لتسليم السلطة.

وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون تتعرض لانتقادات حادة من بعض نواب البرلمان الاوروبي الذين اتهموها بعدم لعب دور فاعل ازاء الاحتجاجات في العالم العربي، وخصوصا في مصر وتونس.

امين سر منظمة العمل الدولية خوان سومافيا يعتبر ان النقص الكبير في التوظيف في بلد يشهد عملية تنمية الكثيفة يشكل احد العناصر الرئيسية في الانتفاضة الشعبية في مصر. ويوضح في بيان ان المنظمة "تندد منذ سنوات بالنقص الكبير في الوظائف غير المناسبة في مصر وفي دول اخرى في المنطقة حيث تبقى نسب البطالة والبطالة المقنعة والعمالة غير القانونية بين الاعلى في العالم".

رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يدعو مصر الى السير نحو "انتقال ديمقراطي"، ويضيف "نحن نواصل الاتصال بقادة المنطقة وسوف نتخذ المبادرات اللازمة للمساهمة ايضا بشكل ايجابي في التطور الديمقراطي وتطبيع (الاوضاع) لما فيه مصلحة الشعب المصري على وجه الخصوص ".

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة للمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البلدان العربية ريما خلف تؤكد في مقابلة مع بي بي سي على موقف المنظمة الداعي لانتقال سلمي للسلطة في مصر.وتدين ما تسميه الإنتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مصر وطالبت بتحقيق بأحداث ساحة التحرير يوم أمس.

صندوق النقد الدولي يعلن انه ينتظر ان تتضح صورة الوضع السياسي في مصر قبل ان يقترح تقديم مساعداته، وانه من المبكر جدا تقييم العواقب الاقتصادية لحركة الاحتجاجات الشعبية.

مصدر الصورة AP Image caption اوباما يؤكد انه ابلغ مبارك بوجوب ان تبدأ عملية انتقال السلطة الان

وكالات الانباء الروسية تفيد ان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أعرب في اتصال هاتفي بنظيره المصري حسني مبارك عن امله في تسوية سلمية للازمة في مصر.

الخارجية الامريكية تندد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي بـما تسميه "الحملة المنسقة" ضد وسائل الاعلام الاجنبية التي تغطي الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس المصري حسني مبارك.

عناصر من قوى الامن الداخلي اللبناني تمنع عصر الخميس متظاهرين حاولوا الاقتراب من السفارة المصرية في بيروت وازالة الشريط الشائك المحيط بها.

وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري تقول لوكالة فرانس برس ان فرنسا لا تنوي في الوقت الحاضر "اجلاء" الفرنسيين المقيمين في مصر، داعية السلطات الى توفير الامن للمتظاهرين والصحافيين.وتؤكد: "يعود للمصريين وحدهم اختيار قادتهم وليس الخارج هو الذي يفعل ذلك".

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو يدعوان في مدريد الى انتقال سلمي للسلطة في مصر "في اسرع وقت ممكن".

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعلن انها خفضت درجة التصنيف المالي لمصر على غرار ما فعلت وكالتا موديز وستاندارد اند بورز اثر موجة الاحتجاجات "المكثفة جدا" في هذا البلد.

شركة موانئ دبي العالمية تعلن في بيان عن استئناف عملياتها في ميناء العين السخنة المصري الذي تديره بعد ان اوقفتها لفترة وجيزة بسبب حركة الاحتجاجات الواسعة المطالبة بسقوط النظام.

الرئيس الاميركي باراك اوباما يقول انه والشعب الاميركي يدعوان الله ان "تنعم مصر بغد افضل" وان يحقق شعب مصر تطلعاته بالحصول على قدر اكبر من حقوق الانسان والحرية.

احزاب سياسية تونسية معارضة سابقا والهيئة الوطنية للمحامين ترسل رسالة تضامن توجهها الى الشعب المصري وتعبر عن تضامنها مع ما تسميه "ثورة الشعب المصري ضد الاستبداد".

المتحدث باسم الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية يعلن "حظرا على اي تجمعات لها علاقة بالاحداث في مصر او تونس".

وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يندد بما يسميه "استغلال بعض الدول المقيت والمخزي" لما يحدث في مصر. ويضيف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في بغداد "لا شك كلنا كدول نحتاج الى تطوير واصلاح ونظام افضل تطورا اكثر تواصلا مع الشعب، لكن استغلال بعض الاطراف لما يحصل في مصر هو استغلال مقيت ومخز".

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدعو الى تعليق المساعدة الدولية لقوى الامن الفلسطينية بعدما قامت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء باستخدام القوة لتفريق تظاهرة تضامن مع الثورة الشعبية في مصر. وكانت الشرطة الفلسطينية قد قامت بتفريق تظاهرة اخرى في 30 كانون ثاني/يناير الماضي بالقوة شارك فيها العشرات من الاشخاص امام السفارة المصرية في رام الله.

قادة كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا يدعون في بيان مشترك الى البدء الفوري في العملية الانتقالية السياسية، منددين "بجميع من يستخدمون العنف او يشجعون عليه". ويقولون في بيان مشترك وقع عليه كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني وبريطانيا والاسباني خوسيه لويس "اننا نراقب تدهور الاوضاع في مصر بقلق بالغ". ويؤكد البيان على ان "عملية الانتقال يجب ان تبدأ الان".

الاتحاد الاوروبي يدعو الى مقاضاة المسؤولين عن اعمال العنف في القاهرة.

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان يدعو الفرنسيين غير المضطرين الى البقاء في مصر "لسبب طارئ او ضرورة ملحة" للعودة الى بلادهم "في اسرع وقت".

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب مجددا عن قلقة من الأوضاع في مصر ويدعو إلى ضبط النفس.

الأربعاء 2 فبراير/شباط

الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة مصر فورا وتعلن أن من يريد السفر فعليه التوجه فورا إلى مطار القاهرة. ومسؤولون امريكيون يؤكدون ان حوالى 1900 مواطن امريكي تم اخلاؤهم مع اسرهم منذ الاثنين.

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تدين في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان ما تصفه بالاشتباكات "المروعة" التي دارت في ميدان التحرير بوسط القاهرة بين موالين للرئيس حسني مبارك ومعارضين. وبيان صادر عن الخارجية الامريكية يوضح ان "الوزيرة طالبت الحكومة المصرية بمحاسبة المسؤولين عن اعمال العنف".

البنتاجون يعلن أن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالات بنظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي. والمتحدث باسم الوزير الاميركي جيف موريل يكشف عن "انه اتصاله الثالث بالوزير المصري منذ نهاية الاسبوع الفائت" من دون ان يوضح فحوى المشاورات.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر من ان عدم الاستقرار والتظاهرات ضد الحكومة في جميع انحاء مصر ستؤدي الى "زعزعة الاستقرار لسنوات" في المنطقة. ويضيف في خطاب امام الكنيست الاسرائيلي "سيكون هناك صراع في مصر بين من يؤيدون الديموقراطية ومن يريدون الاسلام الراديكالي".

وزير الدفاع ايهود باراك يستبعد وجود خطر تهديد عسكري فوري لاسرائيل بسبب الاحداث في مصر، ويضيف "لا شك ان عهد مبارك انتهى. هناك امر يبدأ لا يشبه في شيء ما كان سابقا".

المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبس يقول ان الرئيس باراك اوباما وادارته "يدينان بشدة العنف المؤسف الذي وقع في شوارع القاهرة" ويضيف "اذا كانت الحكومة وراء هذا العنف، فيجب ان يتوقف فورا" مؤكدا ان اوباما يتبلغ بالتطورات في شكل دائم.

الخارجية الامريكية تعرب عن "املها" في ان تحافظ مصر في المستقبل على "دور بناء" في عملية السلام في الشرق الاوسط كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي الذي قال "نأمل ان تؤدي الحكومة المقبلة في مصر دورا بناء في عملية السلام".

السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين يدعو الرئيس المصري حسني مبارك الى التنحي. ويكتب على موقع تويتر "انه امر مؤسف (لكن) الوقت حان ليتنحى الرئيس مبارك ويتخلى عن مقاليد الحكم". مضيفا ان "هذا الامر يصب في مصلحة مصر وشعبها وجيشها".

المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس يقول ان التغيير يجب ان يبدأ الان و هذه الرسالة نقلها اوباما لمبارك خلال اتصالهما الامس بصراحة و صدق. نراقب تطورات الاحداث المتسارعة و ندرس كافة السيناريوهات المحتملة. يجب أن يبدأ التغيير و الانتقال الان.

الحكومة المصرية تعلن رفضها لدعوات تنحي الرئيس مبارك والمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي يقول ان "الحديث عن مرحلة انتقالية ذات ترتيبات مغايرة لما اوضحه رئيس الجمهورية يتناقض مع الدستور بل وينقض على الشرعية الدستورية بشكل واضح".

رئيس البنك الدولي روبرت زوليك يقول في تصريحات صحفية إن الوضع في الشرق الأوسط هش، حيث هناك بلدان كتونس ومصر واقعة في مأزق "التحديث الجزئي" الذي يعني أن طبيعة النظام السياسي لا تسمح للجماهير بالاستفادة من النمو الاقتصادي. ويؤكد إن البنك مستعد لدعم أي بلدان في المنطقة بعد تقدمها باتجاه الإصلاحات السياسية الاقتصادية.

انخفاض قيمة شهادات الايداع الدولية المصرية المدرجة في لندن بعد مصادمات في القاهرة بين انصار الرئيس حسني مبارك والمطالبين برحيله ومؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تخفض تصنيفها لخمسة بنوك مصرية ونظيرتها ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الائتماني لبنكين مصريين.

مايك مولن رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة يعلن عن "ثقته" في قدرة الجيش المصري على توفير الأمن في البلاد بما في ذلك أمن قناة السويس الاستراتيجية وسط الاضطرابات التي تشهدها مصر.

البيت الأبيض يدين أعمال العنف في ميدان التحرير.

الخارجية الأمريكية تبدي قلقها من اعتقال صحفيين وإعلاميين.

وزارة الخارجية المصرية حديث أطراف أجنبية عن "مرحلة انتقالية تبدأ الآن" فى مصر هو حديث مرفوض ويهدف الى تأجيج الوضع الداخلي.

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يصف مصادمات ميدان التحرير بأنها امر مشين ويدعو الحكومة المصرية إلى البدء الفوري بالإصلاح السياسي. مؤكدا على أن تكون "المرحلة الانتقالية في مصر سريعة وان "تتسم بالمصداقية وتبدأ الآن".

رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوجان يقول إن على الرئيس المصري حسني مبارك اتخاذ خطوة مختلفة عن تلك التي اعلن عنها في كلمته التي القاها مساء الثلاثاء ويحث الرئيس المصري على البدء في عملية نقل السلطة في اقرب وقت ممكن، مشددا على ان "من المهم جدا ان تتولى ادارة مؤقتة شؤون البلاد في هذه الفترة الانتقالية".

الثلاثاء 1 فبراير/شباط

اوباما يؤكد انه ابلغ مبارك بوجوب ان تبدأ عملية انتقال السلطة الان ويهنئ الجيش المصري على ضبط النفس خلال الأزمة،ويوضح في كلمة له عقب إعلان مبارك عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة أنه تحدث معه وأن يدرك جيدا " أن الوضع الحالي لا يمكن أن يدوم ويجب حدوث تغيير".

مسؤول امريكي كبير يقول ان اعلان مبارك انه لن يترشح للانتخابات المقبلة مهم لكنه لا يكفي لتلبية مطالب المتظاهرين. Image caption وزير الخارجية البريطاني وليم هيج يدعو ان تكون المرحلة الانتقالية في مصر سريعة وان "تتسم بالمصداقية وتبدأ الآن"

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره المصري محمد حسين طنطاوي.

تجمع بعض الأتراك أمام السفارة المصرية في أنقرة للقيام بمظاهرة تضامنا مع المتظاهرين في مصر.

وزارة الخارجية اليونانية تقول إنها أجلت 155 مواطنا يونانيا كانوا يعيشون في مدينة الإسكندرية الساحلية.

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان تطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في اتفاقياته مع مصر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن المجتمع الدولي يجب أن يطالب أي حكومة قد تتولى السلطة في المستقبل في مصر بأنها يجب أن تحترم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وزارة الخارجية النمساوية تقول في بيان لها انها بدأت في إجلاء مئات من مواطنيها من مصر.

متحدث باسم الخارجية البريطانية يصف الموقف في مصر بأنه مفتوح على كل الاحتمالات ولا يمكن التنبوء به ووزير الخارجية البريطاني هيج يقول إنه أصيب بخيبة أمل تجاه تشكيل الحكومة الجديدة في مصر.

تايوان تقول أنها أرسلت طائرة تجارية إلى مصر لإجلاء 129 شخصا من رعاياها هناك.

وزير الخارجية البريطاني، وليم هيج، يعلن أن بريطانيا سترسل طائرة مستأجرة إلى القاهرة لإجلاء رعاياها الراغبين في الرحيل.مضيفا أمام مجلس العموم البريطاني أنه سيرسل طائرات إضافية إلى مصر إذا ما تطلب الوضع ذلك.

وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يعلن أمام مجلس العموم أنه سيجري اتصالا بعمر سليمان نائب الرئيس المصري لحث المصريين على تشكيل حكومة ذات تمثيل موسع للقوى السياسية.

سلطات هونج كونج تقول تعلن إنها ستجلي مواطنيها من مصر في أقرب وقت ممكن.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري يقول إن على الرئيس حسني مبارك ان يدرك ان استقرار مصر يتوقف على تنازله عن الحكم لمصلحة نظام سياسي جديد.

المغرب يقول إنه سيجلي نحو 300 من رعاياه من مصر على متن طائرتين مستأجرتين.

الخارجية الأمريكية تطلب من موظفيها في مصر المغادرة مع عائلاتهم باستثناء من هو ضروري منهم.

بعض السفن والناقلات تعلن عن تغيير مسارها لتجنب المرور في الموانئ المصرية، والتوقف بدل ذلك في في دول أخرى للتزود بالوقود، و شركة "هانجين" للشحن، ومقرها كوريا الجنوبية، تقول أنها بصدد تغيير خط سير بعض السفن التابعة لها، وذلك نظرا لتأثر عملياتها في كل من مينائي بور سعيد والاسكندرية بسبب نقص الموظفين فيهما.

مسؤول أمريكي يصرح لوكالة فرانس برس بأن السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجريت سكوبي أجرت اتصالا هاتفيا بالمعارض المصري محمد البرادعي.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يناشد الاسرة الدولية بان تطلب من اي حكومة مصرية جديدة احترام معاهدة السلام التي ابرمت مع اسرائيل قبل ثلاثين عاما.

صندوق النقد الدولي يعلن انه "مستعد لمساعدة مصر على وضع سياسة اقتصادية لاعادة البناء."

حركة اوتبور، التي ساهمت في اسقاط حكم ميلوسوفيتش في صربيا، تمتدح المظاهرات والاحتجاجات السلمية في مصر التي تستهدف اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. والزعيم السابق لحركة المقاومة سورجا بوبوفيتش يقول ان الاحتجاجات في مصر تشبه تلك التي شهدتها صربيا عام 2000 والتي انهت حكم الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش.

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي يقول إن "انتفاضة الشعب المصري ستساعد في تشكيل شرق اوسط اسلامي."

رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان يقول إن على الرئيس المصري حسني مبارك ان يستمع الى مطالب شعبه "دون تردد". ويضيف في خطابه الاسبوعي المتلفز للبرلمان التركي مخاطبا الرئيس المصري: "استمع الى صراخ شعبك ومطالبه الانسانية العادلة، واستجب لمطلبه بالحرية دون مواربة."

الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني

رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يقول إنه يتابع التطورات في مصر "بقلق وترقب"، ويخشى من احتمال تولي حكومة اسلامية متشددة زمام الامور في القاهرة.

وكالة التصنيف الائتماني العالمية "مودي" تصنف ديون مصر في درجة بي إيه 2 (Ba2)، مع احتمال تخفيضها إلى درجة أدنى على المدى القريب، وذلك في حال تواصل تدهور الأوضاع والاضطرابات السياسية في البلاد.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدعو حكومات دول الشرق الاوسط لتعلم الدروس من الانتفاضة في تونس ومصر وان تعمل على تحسين اوضاع الحريات فيها. وقالت مسؤولة في المنظمة: "سيكون من الحكمة، ومن اجل بقائها واستمرارها، ان تحترم حكومات المنطقة الحقوق الانسانية لشعوبها".

بعض الشركات الاجنبية تعلن عن تعليق اعمالها في مصر كما هي الحال مع شركة الشحن والنفط الدنماركية مايرسك التي اعلنت عن تعليق كل نشاطاتها في مصر وان اشارت الى استمرار عبور السفن في قناة السويس حتى الان، وشركة لافارج الفرنسية الكبرى لمواد البناء التي تقول انها علقت العمل في مصانع انتاج الاسمنت التابعة لها في مصر وسط الاضطرابات السياسية في البلاد.

الرئيس السوري بشار الاسد يقول في مقابلة صحفية مع صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية إنه لايوجد احتمال في ان تنتشر الاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها تونس ومصر الى بلاده التي يحكمها حزب البعث لاكثر من خمسين عاما.

البيت الابيض يقول ان الرئيس الأمريكي باراك اوباما يؤيد انتقال السلطة بشكل منظم في مصر إلى حكومة تلبي طموحات الشعب المصري. ويوضح انه أجرى مكالمات هاتفية مع زعماء تركيا والأردن والسعودية ورئيس الوزراء البريطاني والإسرائيلي لمناقشة الأوضاع المستجدة في مصر.

عشرات الأتراك يتظاهرون أمام السفارة والقنصلية المصريتين في أنقرة واسطنبول منتصف ليلة الاحد بعد أن شاع بين الأتراك أن الحكومة المصرية ربما ستصعد اجراءاتها ضد المتظاهرين بعد تعيين رئيس الاستخبارات عمر سليمان نائبا للرئيس، وقد رفع المتظاهرون شعارات تدعو الرئيس مبارك إلى الرحيل وتعتبر أن الشعب المصري ليس وحيدا.

الاحد 30 يناير / كانون الثاني

إسرائيل تقول انها تتابع بقلق بالغ ما يجري في مصر، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بصدر قرارا بمنع الوزراء من التعليق على ما يجري هناك.

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن الوزير روبرت جيتس أجرى اتصالين هاتفيين بنظيريه المصري والإسرائيلي.

البيت الأبيض يعلن أن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالات هاتفية بعدة زعماء أكد فيها تأييده لانتقال سلس للسلطة في مصر إلى حكومة تحقق تطلعات الشعب المصري.

مئات الشبان السودانيين يتظاهرون في الخرطوم في اطار يوم احتجاج وطني ضد الحكومة رغم انتشار قوات الامن بكثافة في مختلف أنحاء الخرطوم والمعارضة السودانية تعلن عن اعتقال أكثر من 40 شخص من المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة وتكوين حكومة وحدة وطنية.

وزير النقل العراقي هادي العامري يقول انه طلب من شركة الخطوط الجوية العراقية نقل المواطنين المقيمين في مصر مجانا.

الحكومة التركية تقول أنها سترسل ثلاث طائرات إلى مصر لنقل رعاياها ومصادر حكومية تعلن أنهم يسعون لاعادة 750 من المواطنين الاتراك المقيمين في القاهرة والاسكندرية.

وزارة الخارجية اليونانية تعلن أنها سترسل طائرات عسكرية لاجلاء رعاياها من مصر.

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى مصر وتقرر سحب عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من مصر.

بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة مصر، ما لم تكن لديهم أسباب قاهرة للبقاء. و الحكومة البريطانية تعلن أنها اعدت خطة لإجلاء رعاياها من مصر عبر مدينة شرم الشيخ.

اذربيجان تعلن انها ستقوم باجلاء رعاياها من مصر بعد مقتل موظف من سفارتها على هامش حركة الاحتجاج الشعبية ضد نظام الرئيس المصري حسني مبارك.

منظمة المؤتمر الإسلامي تدعو المصريين إلى التحلي "بأقصى درجات ضبط النفس".

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يؤكد أمام قمة الاتحاد الافريقي أن بلاده تقف إلى جانب المصريين "لاجراء تغيير سلمي"

السعودية ترسل ثمان طائرات ضخمة لاجلاء رعاياها من مصر.

وكالة انباء الاناضول التركية تقول ان تركيا سترسل طائرات الى مصر لاجلاء رعاياها هناك.

وسائل اعلامية تقول ان السفارة الامريكية في القاهرة حثت الرعايا الامريكيين على التفكير بمغادرة مصر باسرع وقت ممكن، والسفارة الامريكية تؤكد انها ستبدأ في توفير رحلات لاجلاء رعاياها الراغبين بالمغادرة بدءا من الاثنين.

في اول تعليق رسمي لاسرائيل على الاحداث في مصر رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يقول ان على اسرائيل تان تتحلى بـ "المسؤولية وضبط النفس" تجاه الاحداث في مصر وانها "تريد حماية السلام مع مصر والاستقرار في المنطقة".

الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يدعو في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الأفريقية السادسة عشرة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا المصريين الى ممارسة "ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف"، وعلى "احترام الحقوق الأساسية والحريات وحقوق الإنسان". ويضيف "يجب علينا الإصغاء بانتباه إلى صوت الناس، وتطلعاتهم إلى التي يواجهونها آمالهم بمستقبل أفضل".

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعلن وقوفه إلى جانب "حكومة وشعب مصر" في اتصال مع الرئيس المصري حسني مبارك

الاتحاد الأفريقي يعرب في بيان عن قلقه حيال الوضع في مصر، ويصفه بـ "المثير للاهتمام".

مجلس التعاون الخليجي يعرب عن رغبته في تحقيق الاستقرار في مصر

وكالة الانباء الفرنسية تنقل عن مصدر في الحكومة الفلسطينية أن معبر رفح الحدودي مع مصر سيغلق الأحد وأن اغلاقه قد يستمر عدة أيام

السبت 29 يناير/ كانون الثاني

أوباما يجدد دعوته إلى وقف العنف وضبط النفس في مصر.

حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعت الرئيس مبارك إلى تشكيل حكومة موسعة. و مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعلن في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل انه دعا الرئيس مبارك إلى إجراء عملية تغيير من خلال حكومة واسعة التمثيل وبانتخابات حرة ونزيهة. وجاء في البيان "نعبر عن قلقنا البالغ للأحداث التي تجري في مصر. نحن نثمن المواقف المعتدلة التي اتخذها الرئيس مبارك في الشرق الأوسط على مدى سنوات، ونحثه الآن على أن يتعامل مع الأحداث الحالية بنفس الاعتدال، وندعوه لتجنب العنف مهما كلف الأمر".

عشرات من السوريين يحتشدون قرب السفارة المصرية بدمشق حيث يهتفون منددين بالرئيس حسني مبارك.

البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقد اجتماعا مع مستشاريه للأمن القومي بشأن الأوضاع في مصر.

وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج يحث الحكومة المصرية على ضبط النفس، مضيفا أن على الرئيس المصري "الاستماع بصورة عاجلة" للمتظاهرين. ويضيف في بيان "لا نزال قلقين بشدة بشأن مستوى العنف الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية".كما يدعو مبارك "للاستماع الآن إلى التطلعات التي عبر عنها المصريون".

رئاسة الحكومة البريطانية تعلن أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس حسني مبارك أعرب فيه عن قلقه الشديد تجاه تطورات الأوضاع في مصر.

المتحدث باسم المنطقة الشمالية في اسرائيل يعلن أن المئات من عرب اسرائيل خرجوا في تجمعات في المنطقة الشمالية دعماً للمظاهرات الجارية في مصر. وتجمع المتظاهرون في مناطق سخنين وحيفا وأم الفحم وقرى عربية أخرى.

جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي يعبر عن قلقه من سوء الأوضاع في مصر داعياً مبارك إلى الاستجابة لمطالب شعبه.

مئات المتظاهرين امام السفارة المصرية في لندن يهتفون بشعارات ضد الرئيس المصري حسني مبارك، ويطالبونه بالتخلي عن السلطة ويعلنون تضامنهم مع المتظاهرين في مصر، ويتعهدون بمواصلة الاحتجاجات حتى الاستجابة لمطالب المتظاهرين في مصر.

وزارة الخارجية الروسية تدعو السلطات المصرية إلى تأمين "السلم الاجتماعي" وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

الاتحاد الافريقي يعرب عن قلقه تجاه الاضطراب السياسي في مصر.وجين بينج رئيس مفوضية الاتحاد يقول في مؤتمر صحفي ان " مصر تمر بوضع نحتاج لمراقبته، إنه وضع مقلق".

رئيس الوزراء الياباني ناوتو يحث الرئيس المصري على بدء حوار مع شعبه. ويقول في كلمة أمام الملتقى الاقتصادي العالمي في دافوس "نتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية حوارا مع الشعب فورا وأن تقدم على إصلاحات".

وزارة الخارجية الايرانية تدعو المسؤولين المصريين الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المطالبين بالعدالة" وتجنب اعمال العنف وتقول ان "تظاهرات المصريين هي حركة تطالب بالعدالة".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد لمبارك تضامنه مع مصر وحرصه على امنها واستقرارها.

انطلاق تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس تأييدا لمطالب المحتجين في مصر.

متظاهرون مؤيدون لحركة الاحتجاج في مصر يحتشدون امام مبنى السفارة المصرية في لندن.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل تحث الحكومة المصرية على السماح بالمظاهرات السلمية. وتقول للصحفيين على هامش الملتقى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس ان استقرار مصر "مهم جدا ولكن ليس على حساب حرية التعبير".

وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليوت ماري تدعو الى ضبط النفس والحوار بين الأطراف في مصر.

وزارة الخارجية الايطالية تدعو في بيان لها إلى "الوقف الفوري لاعمال العنف" في مصر.

مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تدعو في بروكسل الحكومة المصرية الى إطلاق سراح المعتقلين في الحال. وتحث السلطات المصرية على البحث عن وسائل سلمية وبناءة للتعامل مع الاحتجاجات وقال البيان إن "ايطاليا تتابع عن كثب وبقلق بالغ الأحداث في مصر، وتعرب عن اسفها العميق للضحايا المدنيين".

توني بلير مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط يقول في تصريحات خاصة لبي بي سي إن ما يحدث في مصر يعني وجود حاجة لتغيير "مستقر". ويضيف إنه مع الأخذ في الاعتبار مطالب المحتجين، فإن الأهم هو دفع "الإرهابيين" بعيدا عن الساحة.

رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي يدعو إلى "انهاء العنف" في مصر.

باري مارستن المتحدث باسم الخارجية البريطانية يقول انه "من الواضح ان مئات الالاف من المصريين يريدون الاصلاح واحداث تغييرات جذرية للنظام في مصر ولذلك على الحكومة المصرية الاستجابة بطريقة سلمية لهم دون اللجوء الى العنف او القمع ومحاولة منع وصول المحتجين الى الشوارع".

وسائل اعلامية تقول ان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز اتصل هاتفيا بالرئيس المصري حسني مبارك، وأعرب عن تأييده له قائلا إنه لا يمكن قبول "العبث بأمن واستقرار مصر" من قبل مندسين "باسم حرية التعبير".

عشرات من السوريين يتظاهرون قرب السفارة المصرية بدمشق ويرددون هتافات مؤيدة للشعب المصري ومنددة بالرئيس حسني مبارك.

مجموعة من الشباب اللبناني تنظم تجمعا أمام السفارة المصرية في بيروت تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب المصري.

الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني

الولايات المتحدة تدعو إلى وقف العنف، والمتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس يقول إن بلاده ستراجع مساعداتها إلى مصر علي ضوء تطورات الأحداث خلال الأيام القادمة.

منظمة "هيومان رايتس ووتش" تعلن أن الشرطة المصرية تفرط في استخدام القوة ضد المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس حسني مبارك" بشكل غير مقبول وغير متناسب بتاتا". وتطالب السلطات المصرية بالتحقيق في المعلومات التي تتحدث عن استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال".

الرئيس الامريكي اوباما يناشد السلطات المصرية الابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، ويقول انه حث مبارك على اجراء المزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية وانه طالبه باتخاذ خطوات ملموسة لاعطاء الشعب مزيدا من الحقوق وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين يصدر بيانا يصف فيه رد الحكومة المصرية على التظاهرات بالمقلق، ويضيف أنه ليس للجيش المصري اي دور يلعبه لحل الوضع.

المتحدث باسم البيت الأبيض يدعو إلى وقف العنف وضبط النفس في مصر ويقول إن بلاده تراقب الوضع وستراجع موقفها طبقا للأحداث التي تقع في الأيام القادمة.

سليل شيتي السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية يعلن أن بعثة من المنظمة في طريقها إلى مصر للوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان هناك، ودعا شيتي في لقاء مع بي بي سي الحكومة المصرية إلى احترام حقوق الإنسان كما دعا القادة الغربيين في منتدى دافوس إلى الضغط على الحكومة المصرية للسماح لمواطنيها بحرية التظاهر وحرية التعبير.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه ويدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين.

الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى مصر، وتطلب من الأمريكيين المقيمين في مصر بالبقاء في منازلهم.

وزيرة الخارجية الأمريكية تعرب عن قلق بلادها تجاه تطورات الأوضاع في مصر، وتحث الحكومة المصرية على السماح بالمظاهرات السلمية

الحكومة البريطانية تعلن أن مطالب المتظاهرين في مصر مشروعة.

المحافظات الأردنية تشهد مظاهرات عديدة استجابة لدعوة الأحزاب والنقابات واللجان الشعبية المطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي وبمحاربة الفساد وتطلق هتافات مؤيدة لمسيرات الاحتجاج في مصر.

البيت الأبيض يعرب عن قلقه تجاه تطورات الأوضاع في مصر ويدعو الحكومة المصرية إلى احترام حقوق الشعب المصري والسماح بعودة خدمات الإنترنت.

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها تجاه تطورات الأحداث في مصر وتدعو إلى احترام حربية التعبير وفتح وسائل الاتصال

متحدث باسم الخارجية الفرنسية يقول إن السلطات المصرية اعتقلت أربعة صحفيين مصريين، الجمعة.

الخميس، 27 يناير/ كانون الثاني

اسهم بعض الشركات في مصر تنخفض في بورصة لندن ومنها شركة سينتامين ايجيبت لتعدين الذهب وشركة سركل أويل للنفط ومركزها مصر. وشركة سينتامين التي هوت اسهمها بنسبة 7.8 بالمئة تقول إن انتاج الذهب في مصر لم يتأثر بالاضطرابات.

وزير الخارجية البريطاني وليم هيج يقول: "من المهم بالنسبة للحكومة المصرية في هذا الموقف ان تستجيب ايجابيا للمطالب (الشعبية) الشرعية للاصلاح وان تتخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الانفتاح والشفافية والحريات السياسية. هذه نصيحتي للزعماء المصريين وسواهم في العالم العربي".

السفير الاسرائيلي السابق لدى مصر جدعون بن عامي يقول في تصريحات صحفية إنه يتوقع ان تنجح الحكومة المصرية في قمع الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ويضيف إنه لا يتوقع ان تتكرر الانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس مؤخرا في مصر

الولايات المتحدة تحث السلطات المصرية على تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية في ظل استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومة المصرية ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، تقول إن أمام الحكومة المصرية فرصة للاستجابة لما وصفته "بالمطالب والتطلعات الشرعية للشعب المصري" مشددة على إن الاحتجاجات السلمية لا يجب أن تقمع.

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يعبر عن امل بلاده في ان "تتغلب لغة العقل" في مصر.ويقول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني الزائر وليم هيغ: "نحن نتابع، كما تتابعون انتم، تطور الاحداث في تونس ومصر، ونأسف لسقوط الضحايا في صفوف المحتجين ورجال الشرطة".

الأربعاء، 26 يناير/ كانون الثاني

واشنطن تدعو كل الأطراف في مصر الى الهدوء والتحلي بضبط النفس لتجنب العنف والمتحدث باسم وزارة الخارجية جيه.بي. كراولي يقول " تساند الولايات المتحدة الحق الاساسي في التعبير عن الرأي والتجمع لكل الشعوب. ويجب على كل الاطراف ان تتحلى بضبط النفس وندعو السلطات المصرية الى التعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل سلمي". ويضيف ان امام الحكومة المصرية فرصة مهمة للاستجابة لتطلعات الشعب والعمل على تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري تعرب عن أسفها لسقوط قتلى في التظاهرات التي شهدتها مصر الثلاثاء ووتقول ان سياسة فرنسا التي تدعو "الى مزيد من الديموقراطية في كل الدول".

الرئيس الامريكي باراك اوباما يغفل الاشارة في خطابه حول حالة الاتحاد الى الاوضاع في مصر ويقول ان الولايات المتحدة تقف الى جانب شعب تونس "حيث أثبتت ارادة الشعب أنها أقوى من ارادة الحاكم المستبد" اذ أجبرت احتجاجات شعبية هذا الشهر الرئيس زين العابدين بن على على الرحيل.

الثلاثاء، 25 يناير/ كانون الثاني

في اول رد فعل على تظاهرات الاحتجاج في مصر وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تقول ان الولايات المتحدة تعتبر ان "الحكومة المصرية مستقرة" رغم الاحتجاجات التي تدعو الى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.