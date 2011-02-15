أوروبا تبحث تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين

طلبات مصرية لتجميد أموال مسؤولين سابقين أعلنت فرنسا عن تلقيها طلبا من السلطات المصرية لتجميد أموال عدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين. .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا يمكن التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير"

يجتمع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل حاليا لبحث تجميد ودائع المسؤولين المصريين السابقين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت بريطانيا وفرنسا والمانيا يوم الاثنين انها تلقت طلبات من مصر لتجميد ودائعِ عددٍ من المسؤولين السابقين. ويقول مراسل لبي بي سي انه يبدو ان الدول الاوربية على اتفاق بهذا الشأن.يذكر أن سويسرا اعلنت بالفعل تجميد أرصدة للرئيس السابق.

وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن السلطات المصرية طلبت من الحكومة البريطانية تجميد الاصول العائدة لاركان النظام المصري السابق في المملكة المتحدة.

من جهته قال رئيس مجلس وزراء مالية دول اليورو يان كلود يانكر إنه أي قرار سيصدره الاتحاد الاوروبي بتجميد الارصدة والاصول العائدة للرئيس المصري السابق في الدول الاوروبية.

كما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد اصول مسؤولين مصريين سابقين ليس من بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.

واكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن الطلب يشمل عددا من كبار مساعدي الرئيس المصري السابق، واوضح ان وزارة الخزانة تدرس الطلب وستتخخ قرارا خلال أيام. ورفض المسؤول أيضا الكشف عن أي أسماء تضمنها طلب تجميد الأرصدة لعدم صدور أي قرار حتى الآن بشانها.

وجاء الإعلان عن الطلب بعد ان أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يدير حاليا شؤون مصر خاصة الوعود التي قطعها للشعب المصري.