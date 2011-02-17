إيران: رئيس السلطة القضائية يتهم قادة المعارضة بالخيانة

مصدر الصورة AFP Image caption المعارضة الإيرانية تعد تظاهرات الاثنين انجازاً

اتهم رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله صادق لاريجاني الخميس قادة المعارضة الاصلاحية بالخيانة فيما دعت السلطات الايرانية الى تنظيم مظاهرة الجمعة للاعراب عن الكراهية لهم.

وقالا لاريجاني "ان خيانة قادة الفتنة واضحة للجميع ويجب ان تعلم هذه المجموعة من الخوارج انه رغم التسامح في الاسلام فاننا لن نقبل ان يمسوا الحكم".

ومن ناحية أخرى، نشرت مواقع للمعارضة في ايران دعوة الى تنظيم تجمعات الاحد لاحياء ذكرى "شهيدي" تظاهرة الاثنين.

وكان رئيس هيئة الادعاء العام الايرانية غلام حسين محسني ايجهي قد صرح في وقت سابق بان مدبري الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت الاثنين لا بد ان يعاقبوا.

يذكر ان سياسيين ايرانيين كانوا قد دعوا الى محاكمة قطبي المعارضة الايرانييّن مير حسين موسوي ومهدي كروبي واعدامهما لانهما هما من كان وراء الدعوة لتلك الاحتجاجات.