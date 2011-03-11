قادة اوروبا واوباما يطالبون القذافي بالتنحي عن السلطة

قادة أوروبا يبحثون موقفهم إزاء الأزمة في ليبيا تعقد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل تسيطر على أجندتها عدة قضايا من أبرزها الموقف الأوروبي تجاه ما يحدث في ليبيا. ويترقب كثيرون نتيجة هذه القمة سيما في ظل انقسام أوروبي واضح إزاء طرق التعامل مع نظام العقيد معمر القذافي. .لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير" أحدث إصدارات برنامج "فلاش بلاير" متاحة هنا يمكن التشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، أو "ويندوز ميديا بلاير"

سعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى تكثيف ضغوطهما على العقيد القذافي، للتنحي. وقال الرئيس أوباما في واشنطن ان على العالم واجب منع أي مذبحة للمدنيين في ليبيا مماثلة لتلك التي وقعت في رواندا والبوسنة في تسعينيات القرن الماضي.

وقال أوباما ان بلاده ستتخذ مجموعة واسعة من الإجراءات للتأكد من ترك القذافي السلطة، وإنه عين مبعوثا لاجراء مشاورات مع المعارضة الليبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه "يتعين على القذافي ان يرحل وسنعمل مع المجموعة الدولية لتحقيق هذا الهدف".

واوضح ان واشنطن تبحث عن دعم اقليمي لفرض حظر جوي على ليبيا، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "المجتمع الدولي متحد لفرض العقوبات على القذافي وكل الخيارات مطروحة بما فيها استخدام القوة".

وشدد على ضرورة مواصلة الضغط على القذافي ونظامه قائلا "من المهم ان لا نتوقف وان نمارس ضغوطا اضافية على نظام القذافي".

وفيما يختص بالوضع الميداني في ليبيا أعرب اوباما عن قلقه قائلا إن "القذافي يملك مخازن للاسلحة, ولديه ليس فقط بعض القوات التي لا تزال موالية له, ولكن توجد كذلك تقارير بانه يوظف مرتزقة".

وأضاف أن على العالم ان يحاول "تغيير التوازن" عسكريا في ليبيا وكذلك في اوساط المقربين من القذافي. الا ان اوباما لم يكشف عن ما اذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها فكروا في تسليح قوات المعارضة الليبية.

وألمح اوباما إلى أن القوات الدولية يمكن ان تتحرك "في حال اصبح خطر وقوع مجزرة بين المدنيين وشيكا". واضاف ان وقف عمليات قتل المدنيين هي احد الاسباب التي دفعت الغرب الى القيام بمراقبة جوية متواصلة فوق ليبيا.

زعماء أوروبا

كما اكد قادة دول الاتحاد الاوروبي اثر اجتماعهم في قمة طارئة في بروكسل، على وجوب تنحي القذافي فورا، وقالوا انهم كثفوا اتصالاتها مع المعارضة في ليبيا. ولكن لم يشر قادة الاتحاد في بيانهم الختامي الى فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبو ان قادة الدول الاوروبية دعوا القذافي ونظامه الى الرحيل "بدون تأخير" ونددوا بالعنف المرتكب ضد المدنيين.

واوضح متحدثا للصحافيين بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بشأن ليبيا في بروكسل "ينبغي على القادة الحاليين (في ليبيا) أن يتركوا السلطة بدون تأخير".

واعتبر رئيس الاتحاد الاوروبي ان ليبيا "على شفير حرب اهلية".

وقال الاتحاد الاوروبي انه يدرس كل الخيارات لحماية المدنيين في ليبيا بما فيها الخيار العسكري.

واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة ان بلاده وبريطانيا مستعدتان للمشاركة في توجيه "ضربات محددة الاهداف" ضد القوات الموالية للقذافي القذافي خصوصا اذا قامت هذه الاخيرة باستخدام "اسلحة كيميائية" ضد السكان.

لكن هذا الموقف الفرنسي البريطاني المشترك يقلق عددا من الدول الاوروبية, من بينها المانيا.

فقد شددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على ضرورة ان تملك اوروبا صوتا موحدا حيال ليبيا, فيما دارت خلافات حول دعوات باريس ولندن الى بحث احتمال التدخل عسكريا.

وأضافت "ينبغي ان يكون الامر واضحا ان من يشن حربا على شعبه لا يمكن ان يكون شريكا في المحادثات مع الاتحاد الاوروبي. لذلك نطالب باستقالة القذافي فورا. وسنفعل كل ما في وسعنا لتوجيه رسالة موحدة".

كما كرر وزير الخارجية الالماني غيدو فيرسترفيلي تردد بلاده حيال فكرة تدخل عسكري.

وتجمع الدول الأوروبية ايضا على تعزيز المساعدات الانسانية للنازحين, في الوقت الذي وصل عدد الفارين من العنف في ليبيا الى 250 الفا منذ منتصف فبراير/شباط الماضي, وفقا للامم المتحدة.

كما يعتزم الاتحاد الاوروبي تجميد الاصول الليبية في قطاع النفط والغاز الاستراتيجي لليبيا.

وكانت فرنسا وبريطانيا تدفعان باتجاه الاستعداد لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، ويتم البحث حاليا في مسودة مشروع قرار يقدم الى الامم المتحدة بهذا الصدد.

وما زالت دول اخرى تتخذ موقفا حذرا بالنسبة لليبيا، ولم تعترف اي دولة حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثلا شرعيا لليبيا، باستثناء فرنسا.

وقد أعلن وكيل وزارة الخارجية الليبي خالد الكعيم في مؤتمر صحافي مساء الجمعة ان ليبيا قررت "تعليق" علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا, بعد اعتراف باريس بالمجلس الوطني الانتقالي.

يشار الى ان الاتحاد الاوروبي كان قد قرر الخميس توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على ليبيا، كما قرر حلف الاطلسي تكثيف تواجد قطعه البحرية في منطقة البحر المتوسط.

الأمم المتحدة

من جهة اخرى قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إن المبعوث الجديد للامم المتحدة الى ليبيا عبد الاله الخطيب سيتوجه الى طرابلس الاسبوع المقبل لمناقشة القلق الدولي بشأن الحملة التي يشنها القذافي ضد المحتجين على نظامه.

وقال بان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الجديد "لقد اصدرت توجيهاتي للخطيب بان ينقل باوضح العبارات قلق الامم المتحدة والمجتمع الدولي كما اعرب عنه مجلس الامن الدولي".

وأضاف ان الهدف من الزيارة هو تقييم الوضع الميداني واجراء مشاورات هامة مع السلطات الليبية حول "الوضع الفوري للخطط الانسانية والسياسية والامنية".

ودعا الأمين العام مجددا إلى وقف العنف والسماح بوصول المساعدة الانسانية إلى محتاجيها ومحاسبة المسؤولبن عن العنف ضد المدنيين.

رأس لانوف

وفي ليبيا نفسها،شنت المقاتلات التابعة للعقيد القذافي هجمات جوية على مدينة رأس لانوف النفطية في الشرق.

وتقول الانباء إن الطائرات قصفا معملا لتكرير النفط، ونقطة تفتيش انشأها معارضو القذافي.

وتقول تقارير إن قوات القذافي تحقق تقدما على الارض، الا ان احد قادة المسلحين قال إنهم يحتفظون بالسيطرة على رأس لانوف.

ورد المقاتلون على هذه الغارات بالمضادات الارضية, وعمدوا الى اشعال اطارات السيارات قربهم لحجب الرؤية عنهم.

وفي مستشفى اجدابيا قال مصدر طبي إن المستشفى تلقى خمسة قتلى و13 جريحا بينهم ثلاثة من جنود القذافي اسرهم المعارضون ومدني,مشيرا الى ان الجرحى سقطوا في معركة دارت عند مداخل راس لانوف.

ومن شأن سقوط رأس لانوف أن يجعل خطوط القتال الامامية اقرب الى بنغازي.

على صعيد آخر، تحدث صحافيون اجانب زاروا مدينة الزاوية عن دمار كبير في المدينة، بعد أن القتال العنيف الذي شنته قوات القذافي لاستعادة المدينة.

وقال التلفزيون الحكومي انه تم تحرير المدينة من المتمردين، ولكن المعارضة نفت سيطرت قوات القذافي على المدينة.

وافادت الانباء بان مدينة البريقة التي تسيطر عليها المعارضة الى الشرق شهدت قتالا عنيفا كما تعرضت لقصف الطيران الحكومية.