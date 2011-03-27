مقتل عنصرين من الجهاد الاسلامي في غارة اسرائيلية على غزة

مصدر الصورة Getty Images Image caption منظومة القبة الحديدية

قالت حركة الجهاد الاسلامي إن اثنين من عناصرها قتلا واصيب ثالث بجروح في غارة جوية شنها الطيران الاسرائيلي على قطاع غزة صباح الاحد.

ولم تعلق اسرائيل على الحادث الى الآن.

وتأتي الغارة الاسرائيلية بعد يوم واحد من اعلان الفصائل الفلسطينية في غزة عن استعدادها للالتزام بالتهدئة مع اسرائيل شريطة التزام الجانب الاسرائيلي بها.

وقال ناطق باسم خدمات الطوارئ في غزة إن الغارة الاسرائيلية استهدفت مواقع الى الشرق من مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.

واكد الناطق مقتل فلسطينيين واصابة ثالث.

وفي تطور آخر، قالت اسرائيل إن منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية ضد الصواريخ ستدخل حيز العمل اليوم الاحد قرب مدينة بئر السبع جنوبي البلاد. وقال الجيش الاسرائيلي إن بطرية ثانية ستنصب قرب مدينة اشدود.

ويعترف المسؤولون الاسرائيليون بأن منظومة القبة الحديدية لن تضمن سلامة المدن والبلدات جنوبي اسرائيل من الصواريخ والقذائف التي يطلقها المسلحون الفلسطينيون من غزة.

يذكر ان المنظومة الدفاعية، التي تبغ تكلفتها 200 مليون دولار، تستخدم شبكة من اجهزة التصوير واجهزة الرادار لتعقب الصواريخ، ومن ثم اسقاطها في غضون ثواني من اطلاقها.