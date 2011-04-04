مصدر الصورة AFP Image caption لائحة الاتهام تتضمن أن أبو سيسي ساهم في تطوير قدرات حماس

قدمت محكمة إسرائيلية في بئر السبع لائحة اتهام ضد المهندس الفلسطيني المختطف ضرار أبو سيسي.

وورد في لائحة الاتهام أن أبو سيسي ساهم في تطوير قدرات حماس خاصة في ما يتعلق بالصواريخ ومضادات الدبابات وانه كان احد المشاركين في قيادة حماس العسكرية وكان مسؤولا عن تدريب عدد من مقاتلي حماس في تصنيع الاسلحة.

وقالت المخابرات ان ابو سيسي حصل على الدكتوراه من الاكاديمية العسكرية من اوكرانيا ولكن تبقى عملية نقل ضرار ابو سيسي إلى اسرائيل ممنوعة من النشر بقرار من المخابرات الاسرائيلية

وكان أبو سيسي قد اختفى من قطار في أوكرانيا ثم ظهر في سجن إسرائيلي في وقت لاحق، وتقول عائلته إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قام باختطافه من أوكرانيا.

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس" إن أبو سيسي لا علاقة له بالحركة، وأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك هي محاولة إسرائيلية للتغطية على اختطافه من أوكرانيا ونقله إلى أحد السجون الإسرائيلية.

وفي اول تعليق رسمي اسرائيلي كان نتنياهو قد أشار إلى ان أبو سيسي ناشط من حركة حماس وانه قدم معلومات قيمة خلال التحقيق.

وأضاف أبو زهري أن حركة حماس تعتبر محاولة الاختطاف "مثالاً للعربدة الإسرائيلية وانتهاكاً للقانون الدولي واستخفافاً بالرأي العام والمجتمع الدولي".

وأدانت الحركة ما اسمته باستمرار "صمت السلطات الأوكرانية على هذه الجريمة الخطيرة التي ارتكبت على أراضيها" وطالبتها "بتحمل مسؤولياتها والعمل على ضمان الإفراج عن المواطن الفلسطيني ضرار أبو سيسي".