سورية: الرئيس الاسد يقيل محافظ حماه

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ذكر التلفزيون الرسمي السوري ان الرئيس السوري بشار الاسد اقال محافظ حماه التي شهدت مظاهرة كبيرة ضد الحكومة الجمعة.

وقال التلفزيون ان الاسد وقع قرارا باقالة المحافظ احمد خالد عبد العزيز.

وشهد يوم الجمعة اكبر مظاهرات مناهضة لحكم بشار الاسد.

وقال نشطاء سوريون معارضون إن المظاهرات التي شهدتها مدن سورية الجمعة كانت الأضخم من نوعها منذ بدء موجة الإحتجاجات في البلاد، إذ شارك فيها مئات الآلاف من الناس.

وذكرت بعض الانباء أن نحو نصف مليون شخص شاركوا في أكبر مظاهرة في مدينة حماة شمال دمشق.

وأضاف نشطاء المعارضة أن قوات الأمن السورية قتلت 14 شخصا على الأقل في مظاهرات أمس، التي طالبت بإسقاط النظام تحت شعار (إرحل).

بينما ذكرت محامية وناشطة حقوقية سورية ان حصيلة القتلى وصلت الى 24 مدنيا خلال الاحتجاجات التي خرجت في عدة مدن سورية وفي هجمات عسكرية على قرى في منطقة متاخمة لتركيا.

مصدر الصورة BBC World Service Image caption مظاهرة مؤيدة للحكومة السورية في القرية بمحافظة السويداء

وقالت الناشطة رزان زيتونة في اتصال هاتفي بوكالة رويترز إن الاربع والعشرين مدنيا بينهم سبعة اشخاص قتلوا في مدينة حمص التي كانت مسرحا لاحتجاجات واسعة ضد الرئيس السوري بشار الاسد، إضافة إلى سقوط 14 قرويا في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد حيث اقتحمت قوات تدعمها دبابات وطائرات هليكوبتر القرى لقمع المحتجين في المناطق القريبة من تركيا.

"جمعة إرحل"

وخرجت الجمعة مظاهرات عدة في العديد من المدن السورية للمطالبة باسقاط النظام بعد دعوة اطلقها ناشطون للتظاهر في "جمعة ارحل".

ففي دمشق، خرجت مظاهرة قرب جامع الحسن في حي الميدان، وقد تم تفريقها من قبل عناصر الأمن، وقالت مصادر حقوقية لبي بي سي إن مظاهرات احتجاجية خرجت ايضا في ريف دمشق، في كل من القابون وبرزة وجديدة عرطوز والتل وداريا حيث تم تفريق التظاهرة من قبل عناصر الأمن، كما جرت اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

وذكر ناشط سوري أن اكثر من 100 الف متظاهر شاركوا الجمعة في المظاهرات التي خرجت في عدة أحياء من حمص بينها حي الخضر وباب السباع وباب الدريب والوعر والغوطة والقصور.

كما خرج نحو 60 الفا في مدينة دير الزور منطلقين من مساجد عدة وبخاصة من المسجد الكبير باتجاه ساحة الحرية و40 ألف متظاهر في معرة النعمان التي وفد اليها المتظاهرون قادمين من عدة قرى في جبل الزاوية الذي يشهد عمليات عسكرية منذ عدة ايام.

مصدر الصورة BBC World Service Image caption كلينتون: اجتماع واحد للمعارضة لا يكفي

وعرض التلفزيون الحكومي السوري مظاهرة مؤيدة للاسد في حلب، وتحدثت وسائل الاعلام الحكومية عن عدد اخر من التجمعات الكبيرة يوم الخميس قالت انهم اعربوا عن تاييدهم للاصلاحات التي عرضها الاسد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن "مسلحين قطعوا الطريق في حي القدم واطلقوا النار باتجاه قوات حفظ النظام" ما أدى إلى " مقتل مدني برصاص مسلحين".

وقال التلفزيون السوري إن "مسلحين اطلقوا النار على المدنيين وقوات الشرطة في حي القصور في حمص ما أسفر عن مقتل مدني وشرطي".

ويقول ناشطو حقوق الانسان إن قوات الامن السورية والمسلحين الموالين لنظام حكم الرئيس بشار الاسد قتلوا اكثر من 1300 مدنيا منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر مارس / آذار الماضي.