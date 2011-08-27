فريق بي بي سي في اليمن يتعرض لاعتداء

مصدر الصورة AP Image caption كثير ما يتعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات في اليمن لاعتداءات

تعرض فريق بي بي سي في اليمن إلى اعتداء من قبل مجهولين.

وأفاد مراسل بي بي سي في اليمن عبد الله غراب أنه خلال تغطيته الصحفية التي تصور معاناة اليمنيين جراء أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء، اعتدى عليه وعلى المصور زين السقاف خمسة اشخاص مسلحين بهراوات.

ووجه المعتدون للفريق الشتائم واتهموا الزميلين بالعمالة والخيانة، وحاول المعتدون تحطيم كاميرا البي بي سي ومصادرتها وطردوا الطاقم من موقع التصوير.

ودانت نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات حقوقية حادث الاعتداء، وما يتعرض له الصحافيون من محاولات اغتيال واعتداءات مستمرة منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام في اليمن.

وسجل مركز رصد الحريات الصحفية أكثر من 286 انتهاكا ضد الصحفيين والمواقع الاليكترونية والصحف منذ بدء الاحتجاجات.