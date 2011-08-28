الحكم بالإعدام على المتهم بقتل عالم نووي إيراني

مصدر الصورة AP Image caption مجيد جمالي فاشي .. الإعدام عقوبة الإدانة

اصدرت المحكمة الثورية في طهران الاحد حكما بإعدام مجيد جمالي فاشي المتهم باغتيال العالم النووي الايراني مسعود علي محمدي لحساب اسرائيل في العام 2010، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وقد بدأت محاكمة جمالي فاشي يوم الثلاثاء الماضي ، ووجهت إليه تهمة اغتيال محمدي، عالم الفيزياء النووية الإيراني المعروف دوليا والذي قتل في انفجار دراجة نارية مفخخة امام منزله في طهران في كانون الثاني/يناير 2010، ونسبت ايران هذا الاعتداء الى "مرتزقة" قالت إنهم يخدمون اسرائيل والولايات المتحدة.

واتهم جمالي فاشي ايضا ب"التعاون مع اسرائيل ووكالة استخباراتها" الموساد التي قالت السلطات الإيرانية إنه تلقى منها 120 الف دولار مقابل خدماته.

ويمنح قانون العقوبات الايراني المحكوم مهلة عشرين يوما لاستئناف الحكم.

وفي "اعتراف" متلفز بث عشية المحاكمة, اكد جمالي فاشي انه تلقى "تدريبا" في اسرائيل على ايدي عناصر في الموساد استعدادا لاغتيال علي محمدي.

وقتل عالم نووي اخر هو مجيد شهرياري في انفجار قنبلة داخل سيارته في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

وحملت ايران اسرائيل والولايات المتحدة ايضا مسؤولية هذا الاعتداء، إضافة الى عملية مماثلة في اليوم نفسه استهدفت عالما ثالثا هو فيريدون عباس دواني الذي اصيب بجروح طفيفة واصبح منذ ذلك الوقت رئيس البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.